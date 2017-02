Polícia preveruje situáciu okolo exšéfa ÚRSO Holjenčíka

Autor: SITA, dnes 12:54

Po dôslednom preverení podozrivých informácií sa polícia vyjadrí k stavu ďalšieho konania, povedal prezident policajného zboru Tibor Gašpar.

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 6. februára (Webnoviny.sk) - Polícia preveruje všetky podozrivé zverejnené informácie v súvislosti so situáciou okolo odchádzajúceho šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Na tlačovej besede to potvrdil prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Po dôslednom preverení sa vyjadríme k stavu ďalšieho konania, dodal.Holjenčík bol šéfom ÚRSO od roku 2007. Minulý týždeň vo štvrtok oznámil premiérovi Robertovi Ficovi, že odchádza z funkcie. Stalo sa tak potom, čo sa od začiatku tohto roka najprv riešila situácia okolo Stredoslovenskej energetiky, ktorá zvýšila ceny za elektrinu. Neskôr sa prevalila aj kauza a bola zverejnení nahrávka, na ktorej Holjenčík distribučným spoločnostiam radí, aby si precenili majetok.vysvetľovala minulý týždeň poslankyňa SaS Jana Kiššová.Situáciou v energetike sa zaoberá aj koalícia. Na odchode Holjenčíka trval predseda SNS Andrej Danko. Predseda Mostu-Híd Béla Bugár tiež pripustil, že by došlo ku koaličnej kríze, keby Holjenčík zostal v úrade.Minulý týždeň Holjenčík premiérovi Robertovi Ficovi oznámil, že sa vzdá funkcie predsedu ÚRSO.