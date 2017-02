Fico k cenám energií: Nepočúvajte toho poloblázna Matoviča

Autor: SITA, dnes 17:19

Predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR na tému: Ceny energií. Bratislava, 6. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Pre zvýšené zálohové platby za elektrinu sa bude narýchlo meniť vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike, platná od začiatku tohto roka. Ako uviedol na pondelkovej tlačovej besede predseda vlády Robert Fico, dohodli sa na tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s distribučnými spoločnosťami.dodal.Staronová vyhláška regulačného úradu by mala uzrieť svetlo sveta v skrátenom konaní. Ako uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, platiť by mala začať už do konca tohto týždňa.povedal Žiga. Zároveň uviedol, že cena elektriny by mala nakoniec ešte klesnúť, keďže vlani klesala cena samotnej komodity na trhoch.Predseda vlády naďalej radí odberateľom, aby faktúry, ktoré im už dodávatelia energií zaslali, zatiaľ neplatili.konštatoval Fico. Dodal že súčasný predseda ÚRSO Jozef Holjenčík sa oficiálne vzdá funkcie na utorňajšom zasadnutí Regulačnej rady a následne zašle prezidentovi list o odstúpení z funkcie.