Euro kleslo voči doláru, eurozónu napumpujú peniazmi

ECB bude do konca roka pokračovať v pumpovaní novovytvorených peňazí do ekonomiky prostredníctvom nákupov dlhopisov.

Foto: ilustračné, SITA/AP

NEW YORK 6. februára (WebNoviny.sk) - Euro v pondelok oproti doláru oslabilo. Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi povedal, že menové stimuly v eurozóne sú stále veľmi potrebné napriek nedávnemu posilneniu inflácie.ECB podľa neho bude do konca roka pokračovať v pumpovaní novovytvorených peňazí do ekonomiky prostredníctvom nákupov dlhopisov.Spoločná európska mena voči doláru klesla na 1,0721 USD/EUR z piatkovej uzatváracej úrovne 1,0765 USD/EUR. Dolár však oslabil oproti japonskému jenu, a to na 112,45 JPY/USD z hodnoty 112,96 JPY/USD.