Východoslovenská energetika bude meniť ceny elektriny

Autor: SITA, dnes 09:03

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) je pripravená meniť ceny elektriny podľa staronovej cenovej vyhlášky, ktorú by mal v najbližších dňoch schváliť regulačný úrad.uviedla špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková s tým, že každého zákazníka budú informovať.Premiér Robert Fico v pondelok informoval, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa s distribučnými spoločnosťami dohodol na rýchlej zmene vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike . Nová vyhláška platná od začiatku tohto roka by tak mala dostať znova podobu z minulého roka. Poplatky za distribúciu by sa tak mali vrátiť na minuloročnú úroveň.