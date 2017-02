Nemocnica v Nitre nemusí odkladať operácie, prijala lekárov

Autor: SITA, dnes 11:24

Od 1. marca bude v nitrianskej nemocnici pracovať o 11 lekárov viac, prijala ich na viaceré kliniky.

NITRA 7. februára (WebNoviny.sk) - Fakultná nemocnica v Nitre už nemusí odkladať operácie pre nedostatok anestéziológov. K 1. marcu bude mať Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny o šesť lekárov viac. Dnes ich tu pracuje 22, z toho je 12 atestovaných.uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.Ako ďalej dodala, nemocnica síce momentálne nie je v stave, že by potrebovala operácie odkladať, no jej chirurgický potenciál je väčší, ako vie momentálne poskytnúť na operačných sálach. Od 1. marca bude v nitrianskej nemocnici pracovať o 11 lekárov viac. Šesť z toho bude na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, dvoch prijali na kardiológiu a po jednom lekárovi na gynekológiu, ústav psychológie a chirurgiu. Lekárov je však stále málo.uviedla Timková. Podľa oznamu na svojej internetovej stránke prijme nemocnica do pracovného pomeru lekárov na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, Kliniku ORL, Neurochirurgickú kliniku a Kardiologickú kliniku. Hľadá aj stomatochirurga, aby mohla zachovať stomatochirurgické oddelenie. To od februára nefunguje, pretože primár oddelenia odišiel do dôchodku.povedala Timková.