Zníženie pokút za technickú a emisnú kontrolu neprešlo

Autor: SITA, dnes 12:14

Cieľom novely bolo podľa nich reagovať na podnety nespokojných majiteľov motorových vozidiel, ktorým sú automaticky ukladané pokuty v prípade, že v zákonom stanovenom termíne vozidlo nepodrobia povinnej technickej a emisnej kontrole.

Foto: ilustračné, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona a zároveň motivovať všetkých prevádzkovateľov motorového vozidla vykonať technickú, resp. emisnú kontrolu čo najskôr a vyhnúť sa tak neprimerane vysokej pokute napravením svojho pochybenia, bolo cieľom predkladanej novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Poslanci návrh zákona, ktorý predložili poslanci NR SR za SaS Miroslav Ivan, Milan Laurenčík, Martin Klus a Jana Kiššová, neposunuli do druhého čítania.Cieľom novely bolo podľa nich reagovať na podnety nespokojných majiteľov motorových vozidiel, ktorým sú automaticky ukladané pokuty v prípade, že v zákonom stanovenom termíne vozidlo nepodrobia povinnej technickej a emisnej kontrole. Predkladatelia sa nazdávali, že pokuty, ktoré sa v súčasnosti pohybujú vo výške 165 eur za nesplnenie každej z uvedených kontrol, sú najmä pre sociálne najslabších, ako aj pre väčšinu dôchodcov neprimerane vysoké a nezriedka aj likvidačné.odôvodnil poslanec Ivan s tým, že ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu prevádzkovateľ svoje vozidlo podrobí povinnej emisnej či technickej kontrole a zároveň uhradí 66 eur z uloženej výšky pokuty, sankcia sa bude považovať za uhradenú v plnej výške.Ak by prevádzkovateľ vozidla nesplnil nápravu v 15-dňovej lehote, ani by neuhradil 66 eur, podľa novely by bol povinný zaplatiť plnú výšku udelenej pokuty, čiže 165 eur.odôvodňovali poslanci.