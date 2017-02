Železnice SR ponúkli piate zvýšenie miezd, odbory chcú viac

Autor: SITA, dnes 13:14

Železnice Slovenskej republiky počas kolektívneho vyjednávania s dvanástimi odborovými organizáciami pred sprostredkovateľom najnovšie navrhli zvýšenie tarifných miezd o 30 eur, resp. o 4,7 %. Odbory sú v štrajkovej pohotovosti od decembra a žiadajú zvýšenie miezd o 6 %, čiže o 43,2 eura.

Odborové organizácie v ŽSR sú od 22. decembra 2016 v štrajkovej pohotovosti a žiadajú zvýšenie miezd o 6 %. Foto: ilustračné, Thinkstock

Riaditeľ Erdössy očakáva prijateľný výsledok

Optimalizácia nesúvisí s kolektívnym vyjednávaním

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci kolektívneho vyjednávania na tento rok s dvanástimi odborovými organizáciami pred sprostredkovateľom ponúkli už piate zvýšenie miezd.K doterajším sumám na zvýšenie miezd o 18 eur, 24 eur, 25 eur a 28 eur navrhli nárast o 30 eur v každej tarifnej triede a zároveň zachovanie objemu prémií z minulého roku pre vybrané typové pozície zamestnancov v prevádzke.Ako štátny správca železničnej infraštruktúry v stredu informoval, predstavuje to zvýšenie miezd o 4,7 %. Odborové organizácie v ŽSR sú od 22. decembra 2016 v štrajkovej pohotovosti a žiadajú zvýšenie miezd o 6 %, čiže o 43,2 eura a zachovanie objemu prémií z minulého roku pre všetkých zamestnancov.Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy očakáva, že rokovania prinesú prijateľný výsledok pre obe strany.uviedol.Kolektívne vyjednávanie medzi vedením ŽSR a odborovými organizáciami stále pokračuje pred sprostredkovateľom, ktorého určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za tridsať dní vyjednávania pred sprostredkovateľom by mali obe strany dospieť ku kompromisnému riešeniu, lehotu je možné so súhlasom oboch strán predĺžiť. Odborové organizácie sa musia počas tejto lehoty zdržať štrajku, ako aj akýchkoľvek výziev, či petícií o príprave štrajku. Zo 41 prerokovávaných bodov nebola zatiaľ dosiahnutá dohoda v troch, asi najdôležitejším z nich je otázka zvýšenia miezd.V súvislosti s dezinformáciami o hromadnom prepúšťaní generálny riaditeľ ŽSR zdôraznil, že pripravovaná optimalizácia nijako nesúvisí s kolektívnym vyjednávaním a nebude sa týkať prevádzky a prevádzkových zamestnancov. Optimalizáciou by mala byť dotknutá výhradne administratíva, duplicitné obslužné činnosti, vrátane aparátu generálneho riaditeľstva ŽSR.povedal Erdössy.ŽSR poskytujú svojim zamestnancom viaceré výhody nad rámec Zákonníka práce. Ide napríklad o zníženie týždenného fondu pracovného času na 36 hodín zamestnancov na pracoviskách s nepretržitým pracovným režimom bez zníženia mzdy.priblížila hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Pri odpracovaní 30 až 35 rokov dostávajú zamestnanci ŽSR jednorazovú odmenu šesťsto eur a nad 35 rokov sedemsto eur.