Filmy so Scarlett Johansson podľa Forbes zarobili najviac

Autor: SITA, dnes 12:51

Snímky, v ktorých sa herečka predstavila, zaznamenali dovedna tržby 1,2 miliardy dolárov.

Scarlett Johansson Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Najvyššie tržby v roku 2016 priniesli podľa magazínu Forbes filmy s americkou herečkou a speváčkou Scarlett Johansson. Prvenstvo si vyslúžila snímkami Captain America: Občianska vojna a Ave, Caesar!, ktoré zaznamenali dovedna tržby 1,2 miliardy dolárov.Pri tvorbe tohtoročného rebríčka hercov a herečiek účinkujúcich vo filmoch s najvyššími tržbami s názvom The Top-Grossing Actor Of 2016 redaktori spomínaného magazínu brali do úvahy najlepšie platených hercov a herečky v snímkach s premiérami v roku 2016. Nezahrnuli doň animované filmy a snímky, v ktorých dotyční herci a herečky stvárnili malé úlohy. Výpočty založili na údajoch o celosvetových tržbách z kín k 27. decembru podľa portálu Boxofficemojo.com, ktorý zverejňuje informácie o rozpočtoch a tržbách filmov.Za Johansson nasledujú jej kolegovia Chris Evans a Robert Downey Jr., ktorí si s ňou zahrali v spomínanom projekte Captain America: Občianska vojna. Titul si na konto pripísal 1,15 miliardy dolárov, čím sa im zaslúžil o druhé miesto. Na štvrtej priečke sa umiestnila Austrálčanka Margot Robbie s 1,1 miliardou dolárov, ktorú utŕžili snímky Jednotka samovrahov a Legenda o Tarzanovi. Prvú päticu uzatvára Amy Adams z filmov Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti a Prvý kontakt. Tržby týchto titulov sa vyšplhali na 1,04 miliardy dolárov. Zoznam dopĺňajú Ben Affleck, Henry Cavill, Ryan Reynolds, Felicity Jones a Will Smith.

Rebríček The Top-Grossing Actor Of 2016 magazínu Forbes:



1. Scarlett Johansson - filmy, v ktorých si zahrala, utŕžili 1,2 miliardy dolárov

2. Chris Evans - film, v ktorom sa predstavil, zaznamenal tržby 1,15 miliardy dolárov

- Robert Downey Jr. - film, v ktorom sa predstavil, zaznamenal tržby 1,15 miliardy dolárov

4. Margot Robbie - filmy, v ktorých si zahrala, zaznamenali tržby 1,1 miliardy dolárov

5. Amy Adams - filmy, v ktorých si zahrala, utŕžili 1,04 miliardy dolárov

6. Ben Affleck - filmy, v ktorých si zahral, zaznamenali tržby 1,02 miliardy dolárov

7. Henry Cavill - film, v ktorom sa predstavil, zaznamenal tržby 870 miliónov dolárov

8. Ryan Reynolds - filmy, v ktorých si zahral, utŕžili 820 miliónov dolárov

9. Felicity Jones - filmy, v ktorých si zahrala, zaznamenali tržby 805 miliónov dolárov

10. Will Smith - filmy, v ktorých sa predstavil, utŕžili 775 miliónov dolárov

Informácie pochádzajú z webstránky www.forbes.com.