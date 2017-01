Nomináciám na Oscara vládne La La Land

Autor: SITA, dnes 15:37, aktualizované: dnes 15:53

Prehľad nominácií na Oscara.

Foto: ilustračné, SITA/AP

La La Land môže získať maximálne 13 trofejí

Za mužské výkony nominovali Goslinga či Washingtona

LOS ANGELES 24. januára (WebNoviny.sk) - Zoznamu kandidátov v 89. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne snímka La La Land, ktorý získala štrnásť nominácií, čím vyrovnala rekord titulov Všetko o Eve (1950) a Titanic (1997).Film režiséra a scenáristu Damiena Chazella však môže získať maximálne trinásť trofejí, keďže v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň má dvojité zastúpenie. Osem nominácií si na konto pripísali snímky Moonlight a Prvý kontakt, o dve menej ich majú Miesto pri mori, Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu a Lion. Všetky menované sa uchádzajú o Oscara pre najlepší film, pričom deviatku nominovaných v tejto kategórii dopĺňajú Fences, Skryté čísla a Hell or High Water.Nominácie v 89. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied zverejnili prostredníctvom vopred nakrúteného videa, ktoré vzniklo v šiestich rôznych mestách - Los Angeles, New Yorku, Chicagu, Toronte, Londýne a Tokiu. Okrem prezidentky Akadémie Cheryl Boone Isaacs v ňom účinkujú aj herci a filmári Demián Bichir, Dustin Lance Black, Glenn Close, Guillermo del Toro, Marcia Gay Harden, Terrence Howard, Jennifer Hudson, Brie Larson, Jason Reitman, Gabourey Sidibe a Ken Watanabe, ktorí všetci v minulosti získali nominácie na Oscara.La La Land môže získať Oscara aj v kategóriách Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Ryan Gosling), Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Emma Stone), Réžia (Damien Chazelle), Pôvodný scenár (Damien Chazelle), Najlepšia pôvodná filmová hudba (Justin Hurwitz), Kamera (Linus Sandgren), Strih (Tom Cross), Výprava, Kostýmy, Zvuk - strih a Zvuk - mix.Päticu nominovaných režisérov spolu so Chazellom tvoria Denis Villeneuve (Prvý kontakt), Mel Gibson (Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu), Kenneth Lonergan (Miesto pri mori) a Barry Jenkins (Moonlight). Za pôvodné scenáre sú nominovaní aj Taylor Sheridan (Hell or High Water), Yorgos Lanthimos a Efthimis Fillippou (Homár), Kenneth Lonergan (Miesto pri mori) a Mike Mills (20th Century Women). V kategórii adaptovaných scenárov získali nominácie Eric Heisserer (Prvý kontakt), August Wilson (Fences), Allison Schroeder a Theodore Melfi (Skryté čísla), Luke Davis (Lion) a Barry Jenkins (Moonlight).Za herecké výkony v hlavných úlohách americkí akademici nominovali okrem spomínaného Ryana Goslinga aj Caseyho Afflecka (Miesto pri mori), Denzela Washingtona (Fences), Vigga Mortensena (Toto je náš svet) a Andrewa Garfielda (Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu). V rovnakej ženskej kategórii Emme Stone konkurujú Natalie Portman (Jackie), Meryl Streep (Božská Florence), Isabelle Huppert (Elle) a Ruth Negga (Loving).V kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe získali nominácie Jeff Bridges (Hell or High Water), Mahershala Ali (Moonlight), Dev Patel (Lion), Lucas Hedges (Miesto pri mori) a Michael Shannon (Nočné zvieratá). Päticu herečiek nominovaných za vedľajšie roly tvoria Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Michelle Williams (Miesto pri mori) a Octavia Spencer (Skryté čísla).V kategórii cudzojazyčných filmov nominovali nemeckú dramédiu Toni Erdmann, iránsku drámu Klient, švédsku dramédiu Muž menom Ove, dánsky historický film Pod pieskom a austrálsku romantickú drámu Tanna. Najlepším dokumentárnym filmom sa stane jeden z pätice Oheň na mori, I Am Not Your Negro, O.J.: Made in America, 13th a Life, Animated. Zostavu nominovaných animovaných filmov tvoria Zootropolis, Kubo a kúzelný meč, Vaiana, Ja ako Tekvička a Červená korytnačka.Slávnostné udeľovanie prestížnych cien sa bude konať v nedeľu 26. februára v hollywoodskom Dolby Theatre. Ceremoniál bude moderovať Jimmy Kimmel.