Video: Barcelona strelila 7 gólov, postúpila aj Valencia

Autor: SITA, dnes 07:29

Futbalisti Barcelony v Copa del Rey vysoko zvíťazili aj zásluhou hetriku Ardu Turana.

Futbalisti FC Barcelona v odvetnom súboji Copa del Rey vysoko zdolali Hércules 7:0. Foto: SITA/AP

MADRID 22. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Barcelona nepripustili žiadnu drámu v stredajšej odvete štvrťfinále Španielskeho pohára vo futbale - Copa del Rey a víťazstvom 7:0 si zabezpečili postup do osemfinálovej fázy.V prvom zápase na pôde treťoligistu iba remizovali 1:1. Na Camp Nou bolo po prvom polčase 2:0 pre domáceho favorita, ktorý po zmene strán pridal ďalších päť gólov aj zásluhou hetriku Ardu Turana. V 73. min sa presadil aj Paco Alcácer, bol to jeho prvý gól v drese Barcelony v súťažnom zápase od prestupu z Valencie.," povedal Ivan Rakitič, ktorého tréner Luis Enrique poslal na trávnik spolu s ďalšími troma členmi základnej zostavy Turanom, Rafinhom a Javierom Mascheranom. Oddychovali ofenzívne esá Kataláncov Lionel Messi, Luis Suárez a Neymar.