Video: Neapol remizoval vo Fiorentine, 'vlci' otočili zápas

Autor: SITA, dnes 06:33

Vo štvrtok sa v talianskej Serie A hralo šesť zápasov 18. kola, najviac gólov padlo v Cagliari, kde domáci futbalisti zdolali Sassuolo.

Dries Mertens (vľavo) sa spoločne so spoluhráčom Lorenzom Insignem teší zo svojho gólu v sieti Fiorentiny počas zápasu 18. kola Serie A, v ktorom Neapol na pôde súpera remizoval 3:3. Fiorentina, 22. december 2016. Foto: Maurizio Degl'Innocenti/ANSA via AP

RÍM 23. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti SSC Neapol remizovali v zápase 18. kola Serie A na pôde Fiorentiny 3:3. Marek Hamšík odohral v drese 'partenopei' celý duel. Plnú porciu minút mal na konte aj Milan Škriniar, ktorého Sampdoria odohrala bezgólový duel s Udinese.