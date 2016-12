AS Rím údajne rokuje o získaní Alberta Rusnáka

Autor: SITA, dnes 15:39

Slovenský ofenzívny stredopoliar Albert Rusnák Foto: archívne, SITA/AP

RÍM 27. decembra (WebNoviny.sk) - Mladý slovenský futbalový stredopoliar Albert Rusnák ml. by sa mohol sťahovať z holandského FC Groningen do talianskeho klubu AS Rím. Informoval o tom web asromarumors.com.Spomenutý zdroj referuje, že predstavitelia momentálne druhého tímu talianskej Serie A nadviazali kontakt s hráčom aj jeho súčasným zamestnávateľom a vedú rozhovory o možnom transfere 22-ročného futbalistu (nar. 7. júla 1994) do "večného mesta".Odchovanec košického futbalu, ktorý prešiel mládežníckou akadémiou Manchestru City, odohral v tejto sezóne v drese Groningenu 15 súťažných duelov s bilanciou 1+1. V novembrovom medzištátnom prípravnom dueli s Rakúskom vo Viedni debutoval v reprezentačnom A-mužstve, predtým bol stabilnou súčasťou tímu do 21 rokov, s ktorým postúpil na budúcoročné ME tejto vekovej kategórie do Poľska.