Snom Róberta Maka je nastúpiť za Slovan na novom štadióne

Autor: SITA, dnes 21:18

Ofenzívny univerzál Zenitu Petrohrad je odchovancom najslávnejšieho bratislavského klubu a svoju kariéru by chcel ukončiť práve v Slovane.

Slovenský futbalista Róbert Mak. Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Róbert Mak, aktuálne v službách ruského Zenitu Petrohrad, je už viac než desať rokov futbalovým svetobežníkom. Odchovanec bratislavského Slovana v roku 2006 odišiel z Tehelného poľa do akadémie Manchestru City, neskôr si zahral v 1. FC Norimberg a PAOK Solún.Po minuloročných majstrovstvách Európy vo Francúzsku zamieril 25-ročný krídelník či útočník z Grécka do Ruska a postupne sa udomácnil v zostave Zenitu. V rozhovore pre web Slovana Bratislava priznal, že by si v belasom drese chcel zahrať na novom štadióne a ukončiť v ňom svoju kariéru.uviedol Mak a pokračoval:Bratislavský rodák priznal, že v Zenite čelí väčšej konkurencii než v Grécku.vyhlásil Mak pre skslovan.com.Otec Robina a Alexeja na margo rodinného života v Rusku doplnil:Nový štadión v Bratislave by mal slúžiť aj národnému tímu.uzavrel Róbert Mak.