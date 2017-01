Slováci idú do SAE, tréner Kozák vítal hráčov na zraze

Autor: SITA, dnes 21:27

Slovenská reprezentácia odohrá v Abú Zabí jeden oficiálny a jeden neoficiálny medzištátny prípravný súboj.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák počas tlačovej besedy pri príležitosti zrazu slovenskej futbalovej reprezentácie pred odletom do Abú Zabí. Senec, 2. január 2017. Foto: SITA/Marko Erd

SENEC 2. januára (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák privítal v Senci všetkých 23 nominovaných hráčov počas pondelkového popoludňajšieho zrazu národného tímu pred blížiacim sa pobytom v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (3. - 12. januára) a úvodnými dvoma zápasmi v tomto kalendárnom roku. Slovenská reprezentácia odohrá v Abú Zabí jeden oficiálny a jeden neoficiálny medzištátny prípravný súboj. Oficiálnym duelom bude ten proti Ugande (8. 1. o 16.30 h SEČ), neoficiálnym súboj so Švédskom (12. 1. o 13.45 h SEČ).V SAE sa predstaví výber SR zložený predovšetkým z hráčov z najvyššej slovenskej dlhodobej súťaže. V Kozákovom kádri figuruje 17 futbalistov z domácej Fortuna ligy, kvarteto legionárov z poľskej Ekstraklasy a po jednom hráčovi z najvyššej českej súťaže (brankár Liberca Martin Dúbravka) a nórskej Eliteserien (útočník Lilleströmu Tomáš Malec). Počas minulého týždňa z výberu vypadli členovia kádra Dukly Praha Lukáš Štetina a Jakub Považanec, ktorých napokon neuvoľnil ich zamestnávateľ. Nahradili ich Ján Krivák (Šport Podbrezová) a Miroslav Káčer (MŠK Žilina).povedal Ján Kozák počas tlačovej konferencie a pokračoval:Kormidelník SR doplnil, že kapitánom bude pravdepodobne jeden z trojice Martin Dúbravka, Filip Hlohovský alebo Roman Gergel.skonštatoval Ján Kozák a na margo Ugandy ako najbližšieho protivníka dodal: "Som veľmi rád, že môžeme hrať proti takému súperovi, ktorý sa prezentuje odlišným futbalovým štýlom. Bude to dobrá škola a vážna skúška pre našich chlapcov."V Senci sa uskutoční aj jedna tréningová jednotka: v pondelok o 18.00 h. Nezúčastnia sa na nej Martin Králik a Jakub Holúbek, teda dvojica Žilinčanov, ktorú trápila zvýšená teplota. V utorok sa výprava - rozdelená na dve skupiny - presunie do SAE. V emirátoch absolvujú Slováci okrem dvoch zápasov aj jedenásť tréningov.