Galád bude trénerom FC Nitra, pod Zobor sa vracia tretíkrát

Autor: SITA, dnes 12:33

S vedením si stanovili jasný cieľ, ktorý je vo všeobecnosti známy - postup do najvyššej slovenskej súťaže v určitom časovom horizonte.

Ivan Galád sa vracia do Nitry. Foto: archívne, SITA/Martin Havran

NITRA 4. januára (WebNoviny.sk) - Hráčov účastníka druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Nitra povedie nový tréner Ivan Galád, ktorý však už pod Zoborom v minulosti dvakrát pôsobil (v rokoch 2003 - 2007 a 2009 - 2010). Päťdesiattriročný rodák z Krupiny (nar. 10. apríla 1963) nahradil na nitrianskej lavičke Róberta Barboríka, ktorý bol šéfom realizačného tímu 15 mesiacov a poslednýkrát viedol A-mužstvo Nitry 22. novembra 2016 v Michalovciach proti domácemu fortunaligovému MFK Zemplín (prehra 2:3) v osemfinálovom dueli pohárovej súťaže s názvom Slovnaft Cup.Niekdajší kouč futbalovej reprezentácie SR do 21 rokov Ivan Galád, ktorý naposledy účinkoval v druholigových Borčičiach, pri svojom prvom pôsobení v Nitre pomohol klubu k návratu medzi slovenskú elitu. O dva roky neskôr zasa s "Corgoňmi" vybojoval postup do predkola Európskej ligy." uviedol Galád pre klubový web Nitry, jeho vyjadrenie citoval portál profutbal.sk.FC Nitra figuruje po 18 kolách jesennej časti II. ligy skupiny Západ na 4. priečke s 32 bodmi (bilancia: 10 - 2 - 6, skóre 34:24), na lídra MFK Skalica má šesťbodový odstup. Ako je známe, po skončení základnej časti šesť najlepších tímov z východnej i západnej skupiny postúpi do tzv. nadstavbovej časti, v ktorej sa dvanásť tímov pobije o jednu miestenku do Fortuna ligy 2017/2018.Asistentom skúseného kormidelníka Ivana Galáda, ktorý trénoval aj Zvolen, Dubovú, Senec, Trenčín a Ružomberok, bude v Nitre Ján Bíreš. Trénerom brankárov je Miroslav König, vedúcim mužstva ďalší bývalý slovenský reprezentant Igor Demo.