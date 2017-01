Video: Real remízou v Copa del Rey prekonal rekord Barcelony

Autor: SITA, dnes 09:06, aktualizované: dnes 11:20

Futbalisti úradujúceho európskeho aj svetového klubového šampióna Realu Madrid zaokrúhlili svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na 40 zápasov.

Karim Benzema v osemfinále zápase Copa del Rey na pôde FC Sevilla vyrovnal na 3:3. Foto: SITA/AP

Biely balet naposledy prehral 6. apríla minulého roku

Sevilla prišla o náskok v záverečnej desaťminútovke

Zidane pochválil Sevillu

SEVILLA 13. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti úradujúceho európskeho aj svetového klubového šampióna Realu Madrid zaokrúhlili svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na 40 zápasov. Vo štvrtkovom odvetnom osemfinále tamojšej španielskej pohárovej súťaže Copa del Rey remizovali na pôde FC Sevilla 3:3 a v súčte s minulotýždňovým domácim triumfom 3:0 postúpili do štvrťfinále.Výsledkom na andalúzskej pôde prekonali doterajší národný rekord, ktorý v uplynulej sezóne utvorili hráči FC Barcelona. Ich šnúru vtedy zhodou okolností preťal až Real Madrid.40. duelom bez prehry z európskeho pohľadu vyrovnali počínanie anglického Nottinghamu Forest z roku 1978. Ak Madridčania zvládnu nasledujúce dve stretnutia, dostanú sa na úroveň AC Miláno a Ajaxu Amsterdam. Tí v sezóne 1991/1992, resp. ročníku 1995/1996 nenašli premožiteľa v 42 meraniach síl po sebe.zatiaľ naposledy okúsil trpkosť prehry ešte 6. apríla minulého roku vo štvrťfinále LM 2015/2016 vo Wolfsburgu (0:2).Pred Vianocami prekonal víťazstvom v španielskej La Lige nad Deportivom La Coruňa (3:2) dovtedajšie klubové maximum 34 zápasov bez prehry, ktoré Madridčania predviedli ešte v sezóne 1988/1989 - vtedy ich trénoval Holanďan Leo Beenhakker.zažíva pod vedením trénera Zinedina Zidana jedno z najpôsobivejších období svojej histórie. Francúz zasadol na lavičku A-mužstva Realu 4. januára 2016. Odvtedy odkoučoval 56 súťažných stretnutí a na jeho konte je viac získaných trofejí (3) ako celkových prehier (2).Na sevillskom Štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána sa hralo jedno z najlepších stretnutí tejto sezóny.Obe mužstvá sa pred nedeľným vzájomným duelom v rámci Primera División naladili otvoreným ofenzívnym festivalom. Hralo sa "hore-dole" a nebola núdza ani o pôsobivé gólové momenty. Všetko odštartoval v 10. min obranca "bieleho baletu" Danilo, ktorý usmernil do vlastnej siete center Pabla Sarabiu.Krátko po zmene strán v 48. min vyrovnal Marco Asensio, keď predviedol málo vídané 70-metrové sólo cez celé ihrisko. V 53. min naklonil misky váh na stranu domácich utešeným volejom Stevan Jovetič. Kapitán čiernohorskej reprezentácie, ktorý je kmeňovým hráčom talianskeho Interu Miláno, skóroval hneď vo svojom debute v drese Sevilly.V 77. min pridal tretí gól "Sevillistas" Vicente Iborra a zdalo sa, že Madridčania budú musieť stráviť prvú prehru v sezóne. V 83. min znížil "panenkovským" lobom z pokutového kopu Sergio Ramos a v nadstavenom čase predviedol záblesk génia Karim Benzema. Striedajúci Francúz po kombinácii s Marcelom obišiel dvoch obrancov súpera a vyrovnal na 3:3.vyhlásil podľa oficiálnej stránky Realu tréner Zinedine Zidane.Jeho náprotivok Jorge Sampaoli bol po zápase smutný z toho, že Sevillčania napokon nepretavili výborný výkon na cenný triumf.skonštatoval pre klubový web 56-ročný Argentínčan.Vo štvrťfinále Copa del Rey sa okrem Realu Madrid predstavia aj tímy FC Barcelona, Atlético Madrid, San Sebastián, Deportivo Alavés, Celta Vigo, Eibar a druholigový Alcorcón. Žreb tejto fázy sa uskutoční v piatok.