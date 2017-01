Video: Juventus zdolal Lazio, 'vlkom' stačil gól na tri body

Autor: SITA, včera 22:53

Jeden z gólov Juventus v nedeľňajšom zápase 21. kola Serie A do siete Lazia Rím strelil Gonzalo Higuaín. Turín, 22. január 2017. Foto: Alessandro Di Marco/ANSA via AP

Ďalšie výsledky 21. kola Serie A:



RÍM 22. januára (WebNoviny.sk) - utbalisti Juventusu Turín zvíťazili 2:0 nad hráčmi Lazia Rím v nedeľňajšom šlágri 21. kola talianskej Serie A. Turínčania položili základ svojho triumfu v prvom polčase, v ktorom strelili oba góly. Presné zásahy domácich dosiahli Paulo Dybala a Gonzalo Higuaín. Juventus je lídrom tabuľky so 48 bodmi, Lazio je štvrté (40 b.). Gonzalo Higuaín je so 14 gólmi druhý v poradí kanonierov.Futbalisti Pescary bez zraneného slovenského reprezentanta Norberta Gyömbéra podľahli na domácej pôde Sassuolu 1:3. Jediný gól Pescary strelil francúzsky útočník Jean-Christophe Bahebeck.Za Sassuolo sa dvakrát presadil kanonier Alessandro Matri a jeden gól pridal Lorenzo Pellegrini. V drese hostí odohral celý zápas Alberto Aquillani, ktorý počas aktuálneho prestupového obdobia prišiel práve z Pescary. "Delfíni" s deviatimi bodmi okupujú posledné miesto tabuľky Serie A, no majú o zápas menej ako ostatní účastnící talianskej elitnej súťaže.Sampdoria Janov s Milanom Škriniarom v základnej zostave neuspela v Bergame proti miestnej Atalante, ktorej podľahla 0:1. Jediný gól stretnutia strelil miláčik domácich fanúšikov kapitán Alejandro "Papu" Gómez. Slovenský reprezentant Škriniar dostal v 89. min žltú kartu.