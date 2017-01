Video: Fanúšik urážal Balotelliho, napodobňoval opicu

Autor: SITA, dnes 18:27

Hanlivé gesto zachytili televízne kamery, priaznivec sa v utorok k svojmu činu priznal.

Taliansky futbalista Mario Balotelli. Foto: archívne, SITA/AP

PARÍŽ 25. januára (WebNoviny.sk) - Francúzsky futbalový klub Bastia potrestal fanúšika za to, že v piatkovom stretnutí Ligue 1 rasisticky urážal talianskeho reprezentanta v službách Nice Maria Balotelliho. Divák smerom k 26-ročnému útočníkovi pri jeho rozcvičke vydával opičie zvuky. Hanlivé gesto zachytili televízne kamery, priaznivec sa v utorok k svojmu činu priznal.Za incident, ktorý samotný hráč nazval, fanúšikovi zakázali vstup na štadión. Vysielateľ BeIn Sport cez víkend zverejnil zábery dokazujúce, že sa do rasistických pokrikov zapojilo viacero osôb. Udalosťou sa bude zaoberať aj vedenie súťaže. Balotelli prišiel do Francúzska v lete z FC Liverpool, v drese Nice dosiaľ odohral 15 zápasov a strelil 10 gólov.