Ďuriš opúšťa Plzeň, v ruskom Orenburgu bude hrať o záchranu

Autor: SITA, dnes 18:33

'Nezmazateľne sa zapísal do klubovej histórie. Je to jeden z najlepších útočníkov, akých Viktoria mala,' povedal generálny manažér FC Viktoria Adolf Šádek.

Slovák Michal Ďuriš (vľavo) odchádza z Česka do Ruska. Foto: archívne, SITA/Milo Fabian

PLZEŇ 26. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Michal Ďuriš opúšťa tím úradujúceho českého majstra FC Viktoria Plzeň a bude pokračovať vo svojej kariére v ruskom prvoligovom FK Gazovik Orenburg. Vo štvrtok popoludní o tom informoval web plzenského klubu. Orenburg figuruje po jesennej časti na 14. priečke 16-člennej najvyššej ruskej súťaže a čaká ho boj o záchranu.Ďuriš v drese Viktorie trikrát triumfoval v najvyššej českej súťaži a zahral si aj v Lige majstrov. Celkovo odohral za Plzeň 211 zápasov a strelil 51 gólov.uviedol generálny manažér FC Viktoria Adolf Šádek a doplnil:Podľa informácii webu iSport.cz podpísal Ďuriš kontrakt na tri roky s mesačným príjmom 1,5 milióna českých korún (56-tisíc EUR), prestupová čiastka by mala byť vo výške približne 16 miliónov CZK (592-tisíc EUR).povedal Michal Ďuriš.Začiatkom januára sa v súvislosti s Ďurišom objavili informácie o záujme tureckého Antalyasporu. V ostatnom období sa skloňoval aj interes Maccabi Tel Aviv, Legie Varšava, Wisly Krakov, dánskych klubov FC Midtjylland a Bröndby Kodaň či švajčiarskeho FC Lugano. O možnom odchode 28-ročného útočníka z Plzne sa hovorilo od záveru jesennej časti, rodák z Uherského Hradišťa nebol spokojný so svojou pozíciou v mužstve a časom stráveným na ihrisku. Ďuriš bol v uplynulej sezóne so 16 gólmi najlepším kanonierom Plzne v najvyššej českej súťaži.povedal hráčov manažér Pavel Zíka.Ďuriš vlani v máji strelil víťazný gól tímu SR v Augsburgu pri triumfe 3:1 nad domácimi úradujúcimi svetovými šampiónmi Nemcami. Predstavil sa aj na ME 2016 vo Francúzsku. V minulosti hrával aj za Mladú Boleslav a Banskú Bystricu. V kádri Plzne zostáva ešte kvinteto Slovákov - Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský, Jakub Hromada, Martin Chrien a Marek Bakoš, trénerom je Roman Pivarník.