Maradonova spoveď: Drogy? Prvýkrát už v Barcelone

Autor: SITA, dnes 08:12

Diego Maradona mal 24 rokov, keď začal brať drogy a hovorí, že to bola tá najväčšia chyba, akú v živote urobil.

Diego Maradona Foto: archívne, SITA/AP

BUENOS AIRES 31. januára (WebNoviny.sk) - Legendárny argentínsky futbalista Diego Armando Maradona pred niekoľkými dňami prezradil, kedy prišiel prvýkrát do kontaktu s drogami.prezradil 56-ročný rodák z Lanúsu neďaleko Buenos Aires pre Canale 5, citoval ho aj web eurosport.com.V súčasnosti je údajneuž 13 rokov, no keby sa vraj včas nespamätal, už by mohol byť na druhom svete. Maradona pre talianske média tiež prezradil, že ho drogová závislosť psychicky ubíjala, no časom našiel v sebe silu, aby túto nepríjemnú stránku vytlačil zo svojho života.V roku 2000 vraj bol na pokraji smrti po tom, ako sa predávkoval. Drogy tiež často miešal s užívaním alkoholu. Ako je známe, úspešnú kariéru jedného z najlepších futbalistov histórie poznačilo užívanie narkotík. Počas MS 1994 v USA mu zistili prítomnosť efendrínu v tele, čo znamenalo Maradonov koniec na medzinárodnom fóre.