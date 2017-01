Vavro z MŠK Žilina je v hľadáčiku talianskej Bologne

Autor: SITA, dnes 08:36

MŠK Žilina môže čakať ďalšiu ponuku na Denisa Vavra.

Denis Vavro Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský

BOLOGNA 31. januára (WebNoviny.sk) - Klub najvyššej talianskej futbalovej súťaže Bologna FC 1909 sa zaujíma o služby slovenského obrancu v službách MŠK Žilina Denisa Vavra. Športový riaditeľRiccardo Bigon pre špecializovaný taliansky portál Calciomercato predznamenal, že dvadsaťročný stopér by mohol do kádra momentálne 12. tímu Serie A pribudnúť v júni tohto roka.Líder slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2016/2017 MŠK Žilina len nedávno odmietol ponuku úradujúceho švédskeho šampióna Malmö FF za Vavra.Malmö vraj bolo ochotné zaplatiť 1,5 milióna eur za reprezentanta SR do 21 rokov, ktorý si v januárovom medzištátnom prípravnom zápase v SAE proti Ugande (1:3) otvoril strelecký účet v seniorskom národnom tíme. Vedenie MŠK podľa portálu sport.sk žiadalo dvojnásobné odstupné.