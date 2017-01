Stoch bol jednou nohou v Slavii, presun stoplo Fenerbahce

Autor: SITA, dnes 10:10

Miroslav Stoch už bol jednou nohou v Edene, rokovania stroskotali na financiách.

Miroslav Stoch. Foto: archívne, SITA/Jozef Jakubčo

Zo strany Slavie to bola veľmi seriózna ponuka

Do reprezentácia má momentálne zatvorené dvere

PRAHA 31. januára (WebNoviny.sk) - Nechýbalo veľa a bývalý slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch mohol stráviť zvyšok tejto sezóny v Slavii Praha. Klub z Edenu intenzívne rokoval s Ferenbahce Istanbul o polročnom hosťovaní, ktoré sa mohlo v prípade uplatnenia opcie zmeniť na riadny prestup. Pre utorkové vydanie denníka Sport to potvrdil hráčov manažér Milan Lednický.prezradil Lednický.Rokovania napokon narazili na finančné požiadavky tureckej strany. Možnosť príchodu 27-ročného krídelníka medzipadla na sobotňajšom stretnutí Lednického s prezidentom Fenerbahce Azizom Yildirimom.konštatoval Lednický.Stoch je súčasťou Feneru od roku 2010, medzitým už hosťoval v PAOK Solún, Al-Aine či v Bursaspore. V tejto sezóne nastúpil na 13 zápasov, ale v tureckej najvyššej súťaži dostal šancu iba päťkrát. Viac priestoru mal v pohárových súbojoch.uzavrel Lednický a portál iDNES.cz pripomenul, že Stoch očakáva narodenie potomka s českou partnerkou.Držiteľ ligových titulov v Holandsku, Turecku a Spojených arabských emirátoch, ale aj Ceny Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2012 podľa FIFA, má momentálne zatvorené dvere do reprezentácie. Zapríčinil to incident s trénerom národného tímu Jánom Kozákom, ktorý sa udial na palube lietadla pri návrate výpravy národného tímu z vlaňajších majstrovstiev Európy vo Francúzsku.prezradil vtedy Kozák.