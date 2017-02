Mourinho sa obáva Číňanov. Nikto nezostane v Európe, tvrdí

Autor: SITA, dnes 08:09

'The Special One' chce apelovať na mladých hráčov, aby neodchádzali za zárobkom do Číny a radšej zostali v kvalitných kluboch na starom kontinente.

José Mourinho Foto: archívne, SITA/AP

MANCHESTER 1. februára (WebNoviny.sk) - José Mourinho vyslovil názor, že európsky futbal môže mať v dohľadnom čase veľký problém s udržaním kvalitných hráčov vzhľadom na mohutnú finančnú ofenzívu čínskych klubov.Portugalský tréner v službách Manchestru United sám mal pred časom na stole lukratívnu ponuku z, ale rozhodol sa ju neprijať. Potvrdil to v rozhovore pre mužský magazín GQ.myslí si Mourinho.Kontroverzný, ale tiež veľmi úspešný tréner známy aj akopredsa len chce apelovať na mladých, aby neodchádzali za zárobkom do Číny a radšej zostali v kvalitných kluboch na starom kontinente.skonštatoval Mourinho. Jeho ManUtd figuruje na šiestom mieste v tabuľke anglickej Premier League.