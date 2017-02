Hamšík prišiel o spoluhráča, Gabbiadini do Premier League

Autor: SITA, dnes 14:05

FC Southampton podľa zdrojov z Britských ostrovov vyplatí Neapolu 17 miliónov eur za talianskeho útočníka Gabbiadiniho.

Manolo Gabbiadini (vpravo) Foto: archívne, Ciro Fusco/ANSA via AP

SOUTHAMPTON 1. februára (WebNoviny.sk) - Účastník najvyššej anglickej futbalovej súťaže FC Southampton získal v závere zimného prestupového obdobia do svojho kádra talianskeho útočníka Manola Gabbiadiniho z SSC Neapol. Informuje o tom web klubu zo Southamptonu.Dvadsaťpäťročný zakončovateľ sa v novom pôsobisku upísal do leta 2021, podľa zdrojov z Britských ostrovov je odstupné pre zamestnávateľa Mareka Hamšíka vo výške 17 miliónov eur. Gabbiadini si v tejto sezóne pripísal 13 štartov v talianskej Serie A, trikrát skóroval.uviedla nová akvizícia. Výkonný riaditeľ FC Southampton Les Reed skonštatoval:Gabbiadini dosiaľ hrával len na Apeninskom polostrove - za Atalantu Bergamo, Cittadellu, Bolognu, Sampdoriu Janov a spomenutý Neapol. Patril aj Juventusu Turín, no nenastúpil zaň. Šesťkrát reprezentoval Taliansko na seniorskej úrovni.