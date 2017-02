Frank Lampard oznámil ukončenie kariéry

Autor: SITA, dnes 14:36

Frank Lampard najčastejšie nastupoval v strede záložnej formácie, zdobila ho presná prihrávka a výborné zakončenie zo strednej vzdialenosti.

Ako referuje štatistické twitterové konto OptaJoe, žiadny iný hráč v dejinách anglickej Premier League nedosiahol spoza šestnástky viac presných zásahov ako Lampard (41). Foto: archívne, SITA/AP

Desiatky gólov spoza šestnástky

Poďakoval mnohým ľuďom

Teší sa na štúdium trénerstva

LONDÝN 2. februára (WebNoviny.sk) - Niekdajší anglický futbalový reprezentant Frank Lampard vo štvrtok definitívne ukončil svoju hráčsku kariéru. Informoval o tom prostredníctvom vyhlásenia na instagrame.vyhlásil Lampard.Dlhoročný hráč FC Chelsea (2001-2014) najčastejšie nastupoval v strede záložnej formácie, zdobila ho presná prihrávka a výborné zakončenie zo strednej vzdialenosti. Ako referuje štatistické twitterové konto OptaJoe, žiadny iný hráč v dejinách anglickej Premier League nedosiahol spoza šestnástky viac presných zásahov ako Lampard (41).Rodák z Romfordu vo východnej časti Londýna odštartoval seniorskú kariéru medzi "kladivármi" vo West Hame United, kde vydržal do roku 2001. Nasledovali úspešné roky v FC Chelsea.V júli 2014 podpísal ako voľný hráč zmluvu s účastníkom zámorskej MLS FC New York City. Predtým, ako zamieril za, si ešte odkrútil krátky angažmán v Manchestri City. Dohromady na klubovej úrovni odohral 913 stretnutí a zaznamenal 274 gólov. Za Anglicko nastúpil v 106 meraniach síl, strelil 29 gólov.doplnil Lampard.Počas svojej bohatej kariéry získal viacero významných trofejí. Trikrát vyhral anglickú ligu, štyrikrát sa stal víťazom tamojšieho FA Cup-u, raz triumfoval v Lige majstrov aj Európskej lige.doplnil Lampard a prezradil, čo bude jeho najbližšou náplňou práce:Lampard sa v roku 2000 predstavil v drese anglickej "dvadsaťjednotky" na ME tejto vekovej kategórie na Slovensku, v roku 2003 si za FC Chelsea zahral v predkole Ligy majstrov v Žiline.