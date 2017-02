Video: Hamšík prekonal Sallustra, trúfa si aj na Maradonu

Autor: SITA, dnes 12:27

Slovenský kapitán Neapola prispel tromi gólmi do siete Bologne pri víťazstve SSC 7:1.

Marek Hamšík. Foto: archívne, SITA/AP

Prvý hetrik Hamšíka v Serie A

Neapol sa vyšvihol na druhé miesto v tabuľke

BOLOGNA 5. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský kapitán futbalového SSC Neapol Marek Hamšík bol vedno s Belgičanom Driesom Mertensom hlavným hrdinom sobotňajšieho zápasu na pôde Bologne v rámci 23. kola talianskej Serie A. Neapolčania triumfovali nevídane 7:1, Hamšík a Mertens strelili po tri góly.Pre 29-ročného banskobystrického rodáka to bol prvý hetrik v najvyššej talianskej dlhodobej súťaži.uviedol pre svoj web Hamšík, ktorý v 4. minúte otvoril skóre presnou hlavičkou k vzdialenejšej žrdi.Zdalo sa, že situácia sa pre SSC skomplikuje, domáci Mattia Destro však v 26. minúte nepremenil pokutový kop. V prvom polčase ešte oba tímy prišli o jedného vylúčeného hráča, Mertens zvýšil na 3:0, Vassilios Torosidis skorigoval, no posledné slovo v úvodnom dejstve patrilo Belgičanovi - 4:1.Hamšíkove chvíle prišli v 70. a 74. minúte, dvakrát ukážkovo trafil do ľavého horného rohu súperovej bránky.pripomenul bývalý hráč Brescie Hamšík, ktorý odohral celý duel.Slovenský špílmacher dosiaľ strelil v neapolskom drese 109 gólov, v sobotu prekonal dovtedy druhého v historickom poradí Attilu Sallustra (108). Prvý je legendárny Argentínčan a ikona SSC Diego Maradona (115).poznamenal s úsmevom Hamšík.Neapol sa vyšvihol na druhé miesto v tabuľke Serie A, má 48 bodov. Na čele poradia je turínsky Juventus s 51 bodmi a dvomi zápasmi k dobru oproti Neapolu. Už o desať dní (15. 2.) sa SSC predstaví na pôde Realu Madrid v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov.uzavrel Marek Hamšík.