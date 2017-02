Liverpool zasiahla výsledková kríza, nevyhral od Silvestra

Autor: SITA, dnes 15:00

Kamil Grosicki z Hullu City (vľavo) v súboji s Jordanom Hendersonom počas zápasu 24. kola Premier League. Hull, 4. február 2017. Foto: SITA/AP

LIVERPOOL 6. februára (WebNoviny.sk) - Kabínu anglického futbalového klubu FC Liverpool zasiahla výsledková kríza. Zverenci trénera Jürgena Kloppa v tomto kalendárnom roku zatiaľ márne čakajú na premiérové ligové víťazstvo a po sobotňajšej prehre na pôde Hullu City (0:2) dokonca uvoľnili svoje miesto v prvej "štvorke".Mužstvo z Anfieldu momentálne figuruje až na 5. mieste so ziskom 46 bodov.povedal Klopp podľa oficiálnej klubovej stránky.Štyridsaťdeväťročný rodák zo Stuttgartu po minulotýždňovej remíze s FC Chelsea (1:1) dúfal, že nerozhodný rezultát s lídrom tabuľky konečne nakopne jeho tím, zaváhanie na ihrisku mužstva bojujúceho o záchranu nečakal.dodal niekdajší kouč Dortmundu a Mainzu.Liverpoolčania naposledy triumfovali v rámci Premier League ešte na Silvestra, keď doma zdolali hráčov Manchestru City (1:0). Odvtedy neokúsili chuť víťazstva v piatich ligových dueloch. Podobne neúspešný štart do nového roka si môžu pamätať azda už len najstarší žijúci priaznivci klubu.Začiatkom roku 1954 sa dokonca stalo, že Liverpool nevyhral ani jedno z desiatich stretnutí. Bolo to v sezóne 1953/1954, keď "The Reds" obsadili v tabuľke anglickej ligy posledné miesto a zostúpili do druhej najvyššej súťaže. Aby toho nebolo málo, LFC v priebehu tohtoročného januára skončil svoju púť v Ligovom pohári aj FA Cup-e.