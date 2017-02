Stoch sa nezmestil do zostavy Fenerbahce, Škrtel miesto má

Autor: SITA, dnes 20:40

Miroslav Stoch v drese Fenerbahce Istanbul. Foto: facebook.com/MiroslavStoch

NYON 6. februára (WebNoviny.sk) - Bez Miroslava Stocha vstúpi turecký klub Fenerbahce Istanbul do bojov vo vyraďovacej časti futbalovej Európskej ligy 2016/2017.Slovenský krídelník, ktorý bol s tromi gólmi hrdinom "Feneru" v augustovom dvojzápase play-off o účasť v skupinovej fáze EL proti švajčiarskemu Grasshopper Zürich (3:0 doma a 2:0 vonku) a v A-skupine pridal novembrový domáci zásah do siete ukrajinskej Zarie Lugansk (2:0), sa nezmestil na tímovú súpisku pred jarným šestnásťfinále.Naopak, miesto v mužstve má kapitán reprezentácie SR Martin Škrtel a pribudlo trio Atif Chahechouhe, Fernandao, Yigithan Güveli.Belgický KAA Gent doplnil na súpisku Nigérijčana Samuela Kalua, ktorého získal z AS Trenčín. Zenit Petrohrad počíta s novou akvizíciou, srbským zadákom Branislavom Ivanovičom; Manchester United pridal nemeckého stredopoliara Bastiana Schweinsteigera.Schalke 04 Gelsenkirchen dopísal Holgera Badstubera, FC Kodaň Exkošičana Uroša Matiča zo Srbska, ktorého slávnejší brat Nemanja pôsobí v londýnskom FC Chelsea. Informácie sú z webu Európskej futbalovej únie. Prvé zápasy šestnásťfinále sú na programe 16. februára, odvety 22. a 23. februára.