Hetrik vyniesol Hamšíka do ideálnej zostavy kola Serie A

Autor: SITA, dnes 16:51

V jedenástke 23. kola sú až štyria hráči SSC Neapol, medzi nimi aj slovenský futbalista Marek Hamšík.

Marek Hamšík. Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Sobotňajší hetrik do siete Bologne vyniesol slovenskému futbalistovi Marekovi Hamšíkovi nomináciu do ideálnej zostavy 23. kola najvyššej talianskej súťaže. Pod jednoznačný triumf SSC Neapol 7:1 sa rovnako troma gólmi podpísal aj Belgičan Dries Mertens, ktorý tak isto nechýba v jedenástke zostavenej serverom football-italia.net. Sú v nej aj ďalší hráči "partenopei" - Lorenzo Insigne a brankár Pepe Reina. Pre 29-ročného banskobystrického rodáka Hamšíka to bol prvý hetrik v kariére v Serie A.