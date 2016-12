Video: Chára a Daňo sa tešili z výhry, Budaj prvou hviezdou

Autor: SITA, dnes 07:49, aktualizované: dnes 09:53

Hokejisti Los Angeles Kings zdolali vo štvrtkovom zápase severoamerickej NHL Nashville Predators 4:0. Slovenský brankár Peter Budaj si pripísal čisté konto, za svoj chrbát nepustil ani jednu z dvadsiatich ôsmich striel Predators.Vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Bol to Budajov štvrtý shutout v tejto sezóne a pätnásty v kariére. Center Kings Anže Kopitar si v zápase pripísal 700. bod v NHL. Prihral na štvrtý gól, ktorý strelil Devin Setoguchi.povedal po zápase Budaj.Predators si prehrou pokazili dvojzápasovú víťaznú šnúru.poznamenal tréner Nashvillu Peter Laviolette. Kings neinkasovali gól v oslabení už osem zápasov po sebe. Proti Nashvillu hrali o jedného hráča menej šesť minút, za ten čas leteli na Budaja len tri strely.vyjadril sa kouč Los Angeles Darryl Sutter. To, že keď sú po dvoch tretinách vo vedení, zvyčajne vyhrajú, potvrdili hokejisti LA dokonale, keď v tretej časti pridali ešte tri góly a žiaden neinkasovali. Prvý a druhý presný zásah v poslednej časti hry strelili Kings v rozpätí deviatich sekúnd. Útočníkovi Jeffovi Carterovi, autorovi jedného gólu, sa proti Predators darí. Bol to jeho 25. bod v 24. zápase proti tomuto súperovi.Ani to, že Jaromír Jágr sa posunul na celkovo druhé miesto v bodovaní NHL pred Marka Messiera, Floride k výhre nepomohlo. Boston, aj so Zdenom Chárom v zostave sa mohol radovať z výhry 3:1. Zápas sa však niesol v duchu Jágrovho úspechu.povedal Jágr.Tréner Floridy Tim Rowe nazval Jágra príkladom pre ostatných:vyjadril sa Rowe. Gólmana Panthers Jamesa Reimera prekonali Frank Vatrano, pre ktorého to bol prvý gól v NHL, Patrice Bergeron a David Backes. Túto sezónu ešte Florida s Bostonom nebodovala.Hráči Columbusu Blue Jackets zdolali Pittsburgh Penguins 7:1. Bola to pre nich jedenásta výhra za sebou a posunuli sa na prvé miesto Metropolitnej divízie. Hetrikom, svojim deviatym v kariére, sa na ich výhre podieľal útočník Scott Hartnell. Brankár Sergej Bobrovskij chytil 25 striel Penguins a predĺžil šnúru zápasov, v ktorých bodoval, na 13. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby strelil jediný gól svojho tímu. Jeho dvadsiaty tretí zápis do listiny strelcov v sezóne dostal Pens do vedenia, ale k bodovému zisku to nestačilo.Šesťgólovým rozdielom triumfovali aj hráči Toronta Maple Leafs, Colorado utrpelo doma debakel 0:6. Brankár Toronta Fredrik Andersen chytil všetkých 38 striel Avalanche. Pre neho a aj pre jeho klub to bolo prvé čisté konto v sezóne. Forma Colorada nie je práve najlepšia. Prehrali piaty zápas po sebe, doma dokonca ôsmy. Z výhry sa radoval aj štvrtý Slovák v akcii. Winnipeg Marka Daňa zdolal Vancouver 4:1.