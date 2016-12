Mladí slovenskí hokejisti pred MS dostali výprask od Fínov

Autor: SITA, dnes 10:04

Prvý súboj na svetovom šampionáte v Montreale a Toronte absolvuje slovenské mužstvo 27. decembra proti domácim Kanaďanom.

Foto: S. Kilpatrick/The Canadian Press via AP

SHERBROOKE 23. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov nezvládli posledný prípravný duel pred majstrovstvami sveta v Kanade a s rovesníkmi z Fínska prehrali 1:8.V Palais des Sports Léopold-Drolet v kanadskom Sherbrooku bolo už po dvoch tretinách o víťazovi rozhodnuté, keďže mladí Fíni viedli 5:0. V tretej tretine v 52. min dosiahol čestný úspech slovenského mužstva Adam Ružička, ale to už bolo za stavu 0:6.Fíni sú úradujúci majstri sveta v tejto vekovej kategórii. Gólový hetrik v ich drese zaznamenal Kristian Vesalainen. Mladí Slováci nezopakovali solídny výkon z úvodného prípravného súboja so Švédmi, v ktorom podľahli tesne 3:4.zhodnotil tréner SR "20" Ernest Bokroš na webe hockeyslovakia.sk.Prvý súboj na svetovom šampionáte v Montreale a Toronte absolvuje slovenské mužstvo 27. decembra proti domácim Kanaďanom, v základnej B-skupine budú nasledovať súboje proti Američanom (streda 28. decembra), Lotyšom (piatok 30. decembra) a Rusom (sobota 31. decembra).