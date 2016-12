Video: Sekera prihral na gól, traja Slováci s mínuskami

Autor: SITA, dnes 09:07

V predvianočnej bohatej porcii zápasov NHL sa predstavilo aj niekoľko slovenských hokejistov, ale z víťazstva sa tešil iba Tomáš Tatar. Jedenásť gólov padlo v New Yorku, štyri zápasy rozhodlo predĺženie a jedenkrát o víťazovi až samostatné nájazdy.

Obranca 'kráľov' Drew Doughty (8) v súboji s útočníkom Dallasu Radekom Faksom počas piatkového zápasu NHL. Dallas, 23. december 2016. Foto: SITA/AP

NEW YORK 24. decembra (WebNoviny.sk) - Predvianočné kolo NHL prinieslo jediný zápis slovenského hokejistu do kanadského bodovania. Obranca Andrej Sekera jednou asistenciou pomohol k zisku 1 bodu Edmontonu na ľade San Jose. Domáci zvíťazili 3:2 po predĺžení. Sekera má na konte 17 bodov za 4 góly a 13 asistencií a je druhý najproduktívnejší Slovák v NHL.Z víťazstva sa tešil iba Tomáš Tatar s Detroitom, ktorý v Sunrise zdolal Floridu 4:3 po nájazdoch. Tatar ukončil súboj s dvomi strelami a jedným plusovým bodom. Jeho krajan Tomáš Jurčo zostal medzi náhradníkmi. Okrem Sekeru aj ďalší traja slovenskí hokejisti so svojimi tímami neuspeli v zápasoch, v ktorých sa predlžovalo. Boston prehral v Raleighu s Carolinou 2:3 po predĺžení, Zdeno Chára odohral 23:44 min a zblokoval 5 striel súperových hráčov.Chicago doma nestačilo na Colorado 1:2 po predĺžení. Marián Hossa pre zranenie v hornej časti tela nehral a Richard Pánik mal 2 strely a 1 mínusku. Hráči Colorada ukončili päťzápasovú sériu prehier vďaka zásahu Nathana MacKinnona v 25. sekunde predĺženia. Peter Budaj chýbal v bránke Los Angeles v zápase, ktorý jeho tím prehral na ľade Dallasu 2:3 po predĺžení. Marián Gáborík v drese Kings odohral vyše 15 minút, ale bez strely na bránku. O víťazstve Dallasu rozhodol fínsky nováčik Esa Lindell.Hráči New York Rangers dostali doma sedmičku od Minnesoty (4:7) a útočník Rangers Marek Hrivík sa dostal k 1 strele na bránku. Hostia potiahli sériu víťazstiev na desať, čo je nový klubový rekord. O sedem gólov Wild sa postaralo sedem hráčov.skonštatoval fínsky kapitán Minnesoty Miko Koivu.