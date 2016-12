Zvolen vyhral prestrelku, Košice a 'barani' úspešní vonku

Autor: SITA, dnes 20:15

V Tipsport lige sa v pondelok hralo 32. kolo - vo Zvolene a Nových Zámkoch padlo deväť gólov, tri zápasy sa skončili triumfom hostí.

Sprava: Daniel Krejčí z HKM Zvolen a Edmund Piačka z HK Nitra počas zápasu 32. kola Tipsport ligy. Zvolen, 26. december 2016. Foto: SITA/Jakub Julény

BANSKÁ BYSTRICA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Vedúci tím hokejovej Tipsport ligy HC ‘05 iClinic Banská Bystrica si z ľadu Liptovského Mikuláša odviezol v pondelok všetky tri body za presvedčivé víťazstvo 6:2. Po bezgólovej úvodnej tretine hostia udreli trikrát v prostrednej dvadsaťminútovke, v úvode poslednej časti hry zvýšili na 4:0 a o ich víťazstve bolo rozhodnuté. MHk 32 znížil na priebežných 1:4 a 2:5. Banskobystričania majú na čele tabuľky stále 5-bodový náskok pred Košičanmi.Nové Zámky rozdrvili Poprad 7:2. Nováčik súťaže už v 14. min viedol 3:0 a Šúreka v bránke hostí vystriedal Pajpach, no ten inkasoval hneď z prvej strely. Za stavu 7:1 pre domácich v 31. min sa do akcie opäť vrátil Šúrek. Nováčik súťaže sa vďaka plnému bodovému zisku odlepil z poslednej priečky v tabuľke a preskočil Trenčín. Poprad je ôsmy.Zvolenčania si poradili s Nitrou 5:4. Majster sa v čase 4:58 ujal vedenia, ale už o 26 sekúnd bolo vyrovnané. Skóre sa potom menilo ako na hojdačke. Domáci v druhej tretine viedli 2:1, zaostávali 2:3, ale do poslednej dvadsaťminútovky vstupovali opäť za priaznivého stavu 4:3. V 45. min sa presadil Pavel Klhůfek a z jeho zásahu sa neskôr vykľul víťazný gól. Zvolenčanom patrí 5. priečka v tabuľke, Nitrania sú tretí.

Tabuľka Tipsport ligy 2016/2017 po pondelňajších zápasoch 32. kola:



1. Banská Bystrica 33 21 3 0 4 0 5 122:67 73

2. Košice 33 18 3 3 1 1 7 120:75 68

3. Nitra 32 19 0 1 1 2 9 118:91 62

4. Žilina 33 15 2 1 2 1 12 108:92 54

5. Zvolen 34 15 1 1 1 0 16 103:113 50

6. Martin 31 14 1 0 1 2 13 88:94 47

7. Liptovský Mikuláš 33 11 4 1 2 0 15 89:103 45

8. Poprad 34 10 3 1 3 2 15 95:106 43

9. Nové Zámky 33 8 4 0 4 3 14 86:103 39

9. Trenčín 34 8 2 3 4 0 17 84:107 38

---------------------------------------------------------------------

HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6



Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.

Tipsport liga 2016/2017 - 32. kolo - pondelok:

Hokejisti HC Košice využili v druhej tretine na ľade Trenčína dve presilovky a napokon zvíťazili 3:1. V 33. min otvoril skóre duelu Peter Boltun, v 38. min sa rovnako v početnej výhode presadil Jiří Bicek.Dukla zásluhou Matúša Holendu v 48. min zdramatizovala záver duelu, ale posledné slovo mal hosťujúci Jakub Suja, ktorý do prázdnej bránky spečatil triumf "oceliarov". Košice zostávajú na 2. mieste tabuľky s 5-bodovým odstupom na vedúcu Banskú Bystricu, Trenčín prehral piatykrát po sebe a klesol na poslednú pozíciu.Žilinskí 'vlci' zvíťazili v Martine 3:1. Skóre stretnutia otvoril už v 45. sekunde hosťujúci útočník Juraj Jurík. Fínsky obranca MHC Jere Pulli síce v 26. min vyrovnal, ale Žilinčan Filip Ondruš zakrátko prinavrátil MsHK vedenie a gólovú poistku pridal v 56. min Rastislav Konečný. "Vlci" si vďaka trom bodom upevnili 4. priečku v tabuľke.

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)

Góly: 44. M. Sukeľ (Stümpel, M. Uram), 46. Kadlubiak (Róbert Huna, Richard Huna) - 21. Buc (Hickmott, Maione), 25. Lamper (Maione, Zigo), 39. Bortňák (Kafka, P. Luža), 41. Truchno (Buc, Hickmott), 46. Lamper (Zigo, Matoušek), 47. Wishart (Hickmott, Truchno)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jura, Husár - Jobbágy, Korba, 2150 divákov



Zostavy:

Liptovský Mikuláš: Križan - Stehlík, Burzala, Mezovský, T. Nádašdi, Moravčík, Kadlubiak, Makovský, M. Šiška - J. Sukeľ, Cibák, Rudolf Huna - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - Richard Huna, Stümpel, Števuliak - Uhrík, Róbert Huna, Kabáč

Banská Bystrica: Košarišťan - Wishart, Maione, V. Mihálik, P. Luža, Cebák, I. Ďatelinka, Matuškin, Ťavoda - Buc, Truchno, Hickmott - Lunter, Bortňák, Kafka - Lamper, Zigo, Matoušek - R. Tománek, M. Češík, Belluš

HC Nové Zámky - HK Poprad 7:2 (4:0, 3:1, 0:1)

Góly: 4. Čaládi (Cardwell), 9. Brabenec (Čaládi, Sandgren), 14. Sandgren (Čaládi, Brabenec), 15. M. Paulovič (Fábry, Martin Chovan), 28. Čaládi (Pitule), 30. J. Tibenský (M. Hudec, Mäkinen), 31. Lavrovs (Pitule, Sandgren) - 24. Lichanec (Zagrapan), 59. D. Bondra (Murček, Vašaš)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: J. Konc - Synek, Gegáň



Zostavy:

Nové Zámky: J. Chovan - V. Čížek, Sandgren, Cardwell, Drtina, Martin Chovan, Mäkinen, R. Lelkeš, Maier - Bahenský, Brabenec, Čaládi - J. Tibenský, M. Hudec, Saarinen - M. Paulovič, Kytnár, Fábry - Lavrovs, Pitule, Dominik Rehák

Poprad: Šúrek (14. - 31. Pajpach) - Š. Fabian, Guľajev, Dinda, R. Suchý, Postnikov, Krempaský, Lubor Pokovič, Bagin - Mlynarovič, Zagrapan, A. Ježek - Matúš Paločko, T. Troliga, Kroták - Vašaš, Murček, D. Bondra - Štrauch, Lichanec, R. Václav

HKM Zvolen - HK Nitra 5:4 (1:1, 3:2, 1:1)

Góly: 6. D. Krejči (L. Novák, Klhůfek), 31. L. Jurík (Šišovský, Valenta), 35. Valenta (Šišovský, J. Majdan), 39. J. Žilka (Plechanov), 45. Klhůfek (Zuzin, Hraško) - 5. Bajtek (L. Paukovček, Ordzovenský), 32. H. Ručkay (Bajtek), 35. M. Tvrdoň (Krištof, J. Štefanka), 55. Cope (Blackwater)

Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Fridrich - Valo, Návratek, 2089 divákov



Zostavy:

Zvolen: Šimko - D. Krejči, M. Novák, Valenta, Hraško, Plechanov, Habšuda, Dubeň, Hataš - L. Novák, Zuzin, Klhůfek - J. Majdan, L. Jurík, Šišovský - J. Žilka, Jakubík, Martin Ďaloga - J. Tatár, Iždinský, Misenev

Nitra: Michal Valent - Rais, Milam, Mezei, Meland, Ordzovenský, Pupák, Korím, P. König - Blackwater, Marek Slovák, Macík - M. Tvrdoň, Krištof, J. Štefanka - Bajtek, L. Paukovček, H. Ručkay - Piačka, Bene, Cope

HK Dukla Trenčín - HC Košice 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Góly: 48. Holenda (Bezúch, Marcel Hossa) - 33. Boltun (Šoltés, E. Šedivý), 38. Bicek (Deyl), 60. Suja (Bicek)

Vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Koch (Košice) 5+DKZ za vrazenie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc, Adamec - Výleta, Šefčík, 2251



Zostavy:

Trenčín: Kutej - Bohunický, Holenda, J. Danko, Drgoň, Obšut, Trška, Šimun, Pavúk - Marcel Hossa, Sojčík, Bezúch - T. Sýkora, Bulík, J. Gašparovič - Denis Hudec, J. Švec, J. Ručkay - Meidl, Lantoš, Ján Pardavý ml.

Košice: Habal - Deyl, M. Dudáš, Šmach, E. Šedivý, Koch, L. Matejka, R. Hruška, Jankovič - L. Nagy, Suja, Bicek - J. Milý, Boltun, Šoltés - Tibor Varga, T. Klíma, Hričina - P. Bartoš, Vrábeľ, M. Novotný