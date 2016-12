Video: Česi na MS zdolali Fínov, Kanada si poradila s Ruskom

Autor: SITA, dnes 08:44

V Kanade sa začali majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov. Slováci vstúpia do šampionátu v noci z utorka na stredu nášho času zápasom proti domácej reprezentácii.

Kanadský kapitán Dylan Strome (19) sa snaží prekonať ruského brankára Iľju Samsonova počas zápasu na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov. Toronto, 26. december 2016. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade:

MONTREAL 27. decembra (WebNoviny.sk) - Obhajcovia prvenstva na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov Fíni vstúpili do turnaja v kanadskom Montreale prehrou 1:2 s Českom.O prekvapenie na úkor favorita sa postaral gólom v predposlednej 59. min riadneho hracieho času Michael Špaček, ktorý si nakorčuľoval medzi kruhy a strelou švihom prekonal Veiniho Vehvilainena. Fínskemu gólmanovi zakrýval výhľad Adam Musil.uviedol autor víťazného presného zásahu podľa oficiálneho webu podujatia.Česi prestrieľali súpera 30:23, ale kapitán úradujúcich šampiónov Olli Juolevi stále verí v úspech:V tej istej A-skupine hokejisti Švédska zvíťazili v Montreale presvedčivo 6:1 nad Dánskom. Prvý a posledný gól "troch koruniek" dal 18-ročný krídelník Alexander Nylander z tímu Rochester Americans v AHL. Švédi viedli už po dvoch tretinách vysoko 6:0, čestný úspech outsidera dosiahol 2:07 min pred koncom duelu Nikolaj Krag.V šlágri otváracieho dňa si domáci výber poradil 5:3 v Toronte s Ruskom. V zápase B-skupiny dominovala pozorná obrana a o výsledku rozhodli presilové hry. Kanaďania využili početnú výhodu dvakrát, Rusi raz. Zamestnanejší bol ruský brankár Iľja Samsonov, ktorý čelil 37 strelám, Carter Hart si pripísal 17 zákrokov.Úvodné vystúpenie na turnaji zvládli aj Američania, nováčikovia medzi elitou Lotyši s nimi držali krok iba prvú tretinu, v ďalších dvoch kapitulovali päťkrát a podľahli 1:6.Slováci vstúpia do šampionátu v utorok zápasom proti Kanade o 2.00 h už v stredu SEČ.

A-SKUPINA (MONTREAL)



Švédsko - Dánsko 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Góly: 11. a 39. A. Nylander, 19. Eriksson Ek, 25. J. Dahlén, 27. Grundström, 34. Dahlin - 58. Krag

Vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0







Česko - Fínsko 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 5. Krenželok (Nečas), 59. Špaček (Musil, Zbořil) - 9. Luoto

Vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0