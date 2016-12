Video: Dáni na šampionáte šokovali Fínov, ruský triumf 9:1

Autor: SITA, včera 21:49, aktualizované: dnes 07:26

Fíni na majstrovstvách sveta do 20 rokov prekvapujúco prehrali aj druhý zápas, Rusi deklasovali Lotyšov 9:1 a Česi neuspeli v súboji so Švajčiarmi.

Dánsky útočník Frederik Hoeg (22) sa teší z gólu svojho spoluhráča Davida Madsena v sieti fínskeho gólmana Veiniho Vehvilainnena počas zápasu na svetovom šampionáte do 20 rokov. Montreal, 27. december 2016. Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - utorok:

MONTREAL / TORONTO 28. decembra (WebNoviny.sk) - Obhajcovia prvenstva na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov Fíni aj v druhom stretnutí na turnaji v Kanade vyšli bodovo naprázdno. Po pondelkovej prehre s Čechmi 1:2 v utorok nestačili na rovesníkov z Dánska, ktorým podľahli 2:3.Mladí Dáni boli v tomto súboji veľmi efektívni - na tri góly premenili iba desať striel. Nad Fínmi viedli po druhej tretine už 3:0, v tretej dvadsaťminútovke favorit už len skorigoval náskok súpera. V záverečnej minúte siahli reprezentanti Fínska aj k hre bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.Dáni mali pred utorkom na svojom konte len dve víťazstvá medzi elitou na MSJ, obe nad rovesníkmi zo Švajčiarska.povedal pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) dánsky obranca Christian Meritz.Sklamanie na fínskej strane dokumentuje aj vyjadrenie kapitána Olliho Juoleviho:V tej istej A-skupine hokejisti Švajčiarska nečakane zdolali Čechov 4:3 po predĺžení. Švajčiari si v druhej tretine utvorili náskok 2:0 a v tretej časti viedli 3:1, ale nestačilo im to na úspech v riadnom hracom čase. Sedemnásť sekúnd pred koncom tretej tretiny totiž v power play poslal duel do predĺženia Filip Chlapík, ktorý predtým v presilovke znížil na 2:3. V nadstavení však už po 23 sekundách rozhodol Nico Hischier.povedal dvojgólový Filip Chlapík pre hokej.cz a pokračoval:V základnej B-skupine v Toronte si Rusi podľa očakávania poradili s Lotyšmi a zdolali ich vysoko 9:1. Hokejisti Ruska v každej tretine stretnutia strelili po tri góly a pripísali si prvé tri body na turnaji, v pondelok totiž podľahli Kanade. Výber Lotyšska prehral aj v druhom zápase na MSJ, v pondelok nestačil na rovesníkov z USA (1:6). Prvé vystúpenie na juniorskom svetovom šampionáte majú za sebou už aj Slováci, ktorí s domácou Kanadou prehrali hladko 0:5 . Kanaďania sú na čele tabuľky B-skupiny so šiestimi bodmi, tímu SR patrí štvrtá pozícia.

A-SKUPINA (MONTREAL)



Dánsko - Fínsko 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Góly: 6. Boysen, 18. Madsen, 36. Blichfeld - 45. Vaakanainen, 56. Björkqvist

Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0







Česko - Švajčiarsko 3:4 po predĺžení (0:0, 0:2, 3:1 - 0:1)

Góly: 51. a 60. F. Chlapík, 46. Koblížek - 30. In-Albon, 37. Thürkauf, 49. Riat, 61. Hischier

Vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0







Tabuľka A-skupiny:

1. Česko 2 1 0 1 0 5:5 4

2. Švédsko 1 1 0 0 0 6:1 3

3. Dánsko 2 1 0 0 1 4:8 3

4. Švajčiarsko 1 0 1 0 0 4:3 2

5. Fínsko 2 0 0 0 2 3:5 0