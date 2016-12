Video: Slováci na MS podľahli Kanade, shutout Ingrama

Autor: SITA, dnes 07:03

Mladí slovenskí hokejisti vyslali na brankára Connora Ingrama iba šesť striel.

Kanadský útočník Anthony Cirelli (22) sa snaží prekonať slovenského brankára Adama Húsku počas zápasu na svetovom šampionáte do 20 rokov. Toronto, 27. december 2016. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

TORONTO 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľa očakávania neuspela vo svojom úvodnom vystúpení na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade, keď v utorok v súboji základnej B-skupiny podľahla v Toronte domácim rovesníkom hladko 0:5.Zverenci trénera Ernesta Bokroša ťahali počas celého duelu za kratší koniec a súperovho brankára Connora Ingrama ohrozili iba šiestimi strelami. Slovenský gólman Adam Húska čelil 44 pokusom Kanaďanov. V prvej tretine si udržal čisté konto, no v druhej inkasoval až štyri góly, z toho dva počas presilovky domáceho mužstva. Kanaďania v treťom dejstve pred 12 694 divákmi kontrolovali vývoj zápasu a pridali ešte jeden gól.Tím SR "20" čaká už v stredu ďalší súboj na MSJ, keď o 19.30 h (1.30 h SEČ už vo štvrtok ráno) miestneho času preverí ich sily výber USA.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade (B-skupina, Toronto)



Kanada - Slovensko 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Góly: 26. Lauzon (Jost, J. Gauthier), 31. Raddysh (Dubois, Chabot), 33. Cirelli (Lauzon, Speers), 37. Chabot (Barzal, D. Strome), 43. McLeod (Cirelli, Dubé)

Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hribik (ČR), Sheva - Davis (obaja USA), Haurum (Dán.), 12 694 divákov



Zostavy:

Kanada: Ingram - Chabot, P. Myers, Bean, Juulsen, Fabbro, Lauzon, Clague - Dubois, D. Strome, Stephens - Joseph, Barzal, Raddysh - J. Gauthier, Jost, N. Roy - Dubé, McLeod, Speers - Cirelli

Slovensko: Húska - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Struška, Oško - R. Bondra, A. Ružička, Lešťan - Studenič, M. Sloboda, Miloš Roman



Tabuľka B-skupiny:

1. Kanada 2 2 0 0 0 10:3 6

2. Rusko 2 1 0 0 1 12:6 3

3. USA 1 1 0 0 0 6:1 3

4. Slovensko 1 0 0 0 1 0:5 0

5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:15 0

Slováci hneď od úvodu stretnutia čelili tlaku favorita, no darilo sa im odolávať ofenzívnym chúťkam výberu "javorového listu". Brankár Húska sa na nedostatok práce nemohol sťažovať, ale úspešne likvidoval pokusy súpera. V 9. min mal tím SR "20" výhodu presilovej hry, ktorú však nevyužil a pred prvou sirénou "ustál" početnú výhodu Kanaďanov.V druhej tretine pokračoval nápor domácich a v 26. min otvoril skóre duelu Lauzon strelou z prvej po prihrávke od Josta. Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 31. min Raddysh, keď využil početnú výhodu pri vylúčení Grmana. Vzápätí domáci hokejisti pridali aj tretí gól - Cirelli vyhral vhadzovanie a za Húsku tečoval strelu Lauzona. V 37. min upravil na 4:0 Chabot, keď v presilovke prekonal slovenského brankára strelou spoza kruhu.Definitívnu podobu výsledku dal v 43. min McLeod. Cirelli sa predral k slovenskej bránke a autorovi gólu stačilo už len nastaviť čepeľ hokejky a poslať puk za Húsku. V zostávajúcom priebehu stretnutia sa už skóre nezmenilo, domáci hráči však mali výraznú hernú prevahu.