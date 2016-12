Video: Halák vychytal triumf, Chicago bez Hossu prehralo

Autor: SITA, dnes 07:43

Columbus a Minnesota v NHL ničia súperov. Jaroslav Halák sa na triumfe Islanders podieľal 31 úspešnými zákrokmi. Marko Daňo v súboji proti Chicagu zaznamenal desiaty bod v sezóne, v drese Blackhawks sa predstavil iba Richard Pánik, pretože Marián Hossa je zranený. Proti strele Zdena Cháru vytiahol Sergej Bobrovskij zákrok zápasu. Jevgenij Malkin prekročil 800-bodovú hranicu vo farbách Penguins.

Slovenský brankár Jaroslav Halák dosiahol svoje prvé víťazstvo od 6. decembra a celkovo šieste v ročníku. Foto: SITA/AP

NEW YORK 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský brankár Jaroslav Halák odchytal proti Washingtonu celý zápas a na triumfe New Yorku Islanders 4:3 v utorňajšom stretnutí NHL sa podieľal 31 úspešnými zákrokmi.Tridsaťjedenročný Bratislavčan dosiahol svoje prvé víťazstvo od 6. decembra a celkovo šieste v ročníku. Jeho spoluhráč Andrew Ladd v úvodných dvanástich zápasoch sezóny neskóroval, po 24 stretnutiach mal na konte iba 2 góly, ale teraz proti Capitals sa presadil hneď dvakrát.poznamenal na webe nhl.com 31-ročný krídelník, ktorý v júli podpísal 38,5-miliónový kontrakt na sedem sezón.podotýka tréner Jack Capuano.Chicago bez zraneného Mariána Hossu podľahlo Winnipegu 1:3. V drese hostí skvele využil 6:37 min na ľade slovenský útočník Marko Daňo, ktorý asistoval pri poslednom góle hostí a v štatistikách mal aj tri "hity". Duel zakončil jedným plusovým bodom. Dvadsaťdvaročný Daňo dosiahol svoj prvý kanadský bod od 11. decembra a celkovo desiaty v tomto ročníku (3+7). Na gól čaká od 13. novembra. Richard Pánik v drese domácich nebodoval.Columbus síce v zápase s Bostonom premárnil expresný trojgólový náskok vybudovaný v 10. minúte, ale napokon zdolal Bruins 4:3 a dosiahol už trináste víťazstvo v sérii. S 52 bodmi je na čele celej NHL, a to má ešte o tri odohrané duely menej než druhý v poradí Pittsburgh (51 bodov).Blue Jackets bodovali v pätnástom stretnutí po sebe, k čomu im 37 zákrokmi pomohol ruský brankár Sergej Bobrovskij. O ich triumfe rozhodol v 51. min Nick Foligno v početnej výhode.vystihol tréner Bostonu Claude Julien.Zákrok zápasu podľa nhl.com vytiahol Bobrovskij pri strele kapitána hostí Zdena Cháru v záverečnej minúte pri hre bez brankára, keď zlikvidoval pokus slovenského obrancu z pravého kruhu.mrzelo brankára Tuukku Raska.Minnesota vlastnou šnúrou bez prehry zdatne sekunduje Columbusu, jej utorňajšie víťazstvo 3:2 na ľade Nashvillu bolo jedenáste v sérii. Rozhodol o ňom Jared Spurgeon. Domáci hrali piaty zápas po sebe bez elitného obrancu P.K. Subbana, ktorý absentuje pre zranenie v hornej časti tela.Jevgenij Malkin sa na víťazstve Pittsburghu v New Jersey 5:2 podieľal gólom a asistenciou a prekročil 800-bodovú hranicu vo farbách Penguins (310+491).povedal o míľniku Malkin. Tridsaťročný ruský center na to potreboval len 680 zápasov.Pred rodákom z Magnitogorska sa to v drese "tučniakov" podarilo iba trojici Sidney Crosby (zatiaľ 979), Jaromír Jágr (1079) a Mario Lemieux (1723).