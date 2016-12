Slováci vyrovnali negatívny rekord, Húska sa poriadne unavil

Autor: SITA, dnes 09:24

Slovenský gólman Adam Húska čelil počas stretnutia 44 pokusom Kanaďanov.

Slovenský brankár Adam Húska zneškodňuje príležitosť Kanaďanov počas zápasu na svetovom šampionáte do 20 rokov. Toronto, 27. december 2016. Foto: SITA/AP

TORONTO 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou úvodnú zaťažkávaciu skúšku na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade.Zverenci trénera Ernesta Bokroša v Toronte vstúpili do turnaja súbojom proti domácim rovesníkom a podľahli im hladko 0:5.Počas celého súboja ťahali Slováci za kratší koniec a súperovho brankára Connora Ingrama ohrozili iba šiestimi strelami. Ide o vyrovnania historického minima v tejto štatistike, keď šesť streleckých pokusov na bránku v minulosti vyslali aj mladí Bielorusi v súboji proti Rusom v decembra 2000. "," povedal po súboji brankár Ingram pre TSN a doplnil: "."Slovenský gólman Adam Húska čelil počas stretnutia 44 pokusom Kanaďanov. V prvej tretine si udržal čisté konto, no v druhej inkasoval až štyri góly, prvý zo sedemnástej strely v stretnutí na jeho bránku v podaní Jeremyho Lauzona. Neskôr ho prekonali aj Taylor Raddysh, Anthony Cirelli, Thomas Chabot a Michael McLeod. "," poznamenal poriadne unavený Húska.Tím SR "20" čaká už v stredu ďalší súboj na MSJ, keď o 19.30 h (1.30 h SEČ už vo štvrtok ráno) miestneho času preverí ich sily výber USA.