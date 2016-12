Werenski či Provorov búrajú mýty o mladých obrancoch v NHL

Autor: SITA, dnes 11:38

Devätnásťroční obrancovia ako Zach Werenski či Ivan Provorov, to je jav, na aký nie je NHL zvyknutá.

Zach Werenski (vpredu) patrí medzi najlepším nováčikom sezóny v NHL. Foto: SITA/AP

Stále viac mladých obrancov preberá čoraz dôležitejšie úlohy

Rýchly vzostup môže byť aj predzvesťou budúceho útlmu

NEW YORK 28. decembra (WebNoviny.sk) - Severoamerická hokejová NHL nebývala k mladým obrancom žičlivá. Spravidla trvá roky, kým sa hráči s bránením v popise práce uchytia v niektorom z klubov najkvalitnejšej súťaže na svete.V tejto sezóne je všetko inak. Ofenzívnym hviezdam ako Auston Matthews či Patrik Laine zdatne konkurujú v boji o Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika aj Zach Werenski či Ivan Provorov. Obaja devätnásťroční zadáci až bláznivo rýchlo naberajú skúsenosti a sebavedomie vo svojej prvej sezóne v NHL.Američan Werenski si našiel miesto v prvej obrannej dvojici Columbusu Blue Jackets po boku 22-ročného krajana Setha Jonesa. Rus Provorov sa dokonca vyšplhal až na úplný vrchol hierarchie medzi obrancami Philadelphie. Obaja dokazujú, že prienik ich o niečo starších kolegov, ako sú Rasmus Ristolainen, Colton Parayko, John Klingberg či Morgan Rielly nebol náhodou. A to sa ešte so cťou pretĺka súťažou iba 18-ročný benjamínok Jakob Chychrun z Arizony.," uviedol tréner Columbusu John Tortorella a pridal postreh k svojmu talentovaného zverencovi: "". Werenski trávi na ľade v priemere 21:30 min, nazbieral už 22 kanadských bodov za 6 gólov a 16 asistencií a 8 plusových bodov. Tortorella ho bez rozpakov posiela aj na presilové hry, takže 12 kanadských bodov dosiahol pri početnej výhode. "," prezradil svoju filozofiu Werenski, osmička draftu 2015.," spozoroval Werenského partner v obrane Jones jav, ktorý súvisí aj so snahou organizácií ušetriť peniaze pod platovým stropom. "," tvrdí Jonesov bývalý kolega Ryan Ellis, v súčasnosti obranca Nashvillu.Vo Philadelphii dali v minulej sezóne šancu Shaynovi Gostisbeherem a vyplatilo sa. Teraz v jeho šľapajach kráča Provorov, ktorému pomohlo aj dlhodobé zranenie Marka Streita. Ruský obranca nesklamal ani zoči-voči najväčším hviezdam súťaže, ako sú Connor McDavid či Tyler Seguin. "," konštatoval tréner Flyers Dave Hakstol. Provorov sa okrem spoľahlivej práce v defenzíve odvďačil 15 kanadskými bodmi (3+12), v priemere odkorčuľoval 21:02 min.Rýchly vzostup však môže byť aj predzvesťou budúceho útlmu, aký v súčasnosti prežívajú Seth Jones či Aaron Ekblad. Hokejoví obrancovia, to je predsa len iná alchýmia ako s útočníkmi. "" upozornil tréner Washingtonu Barry Trotz, ktorý bol pri Jonesových začiatkoch v NHL.