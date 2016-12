Video: Slováci dali na MS dva góly, no s Američanmi prehrali

Autor: SITA, dnes 06:45

Američan Jordan Greenway v súboji s Oliverom Koseckým počas juniorských majstrovstiev sveta v Kanade. Toronto, 28. decembra 2016. Foto: SITA/AP

TORONTO 29. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela ani vo svojom druhom vystúpení na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade, keď v stredu v súboji základnej B-skupiny podľahla v Toronte rovesníkom z USA 2:5.Zverenci trénera Ernesta Bokroša sa dočkali prvých dvoch gólov na turnaji, keď v 19. min obranca Martin Fehérváry skorigoval v presilovke na 1:2 a 36 sekúnd pred koncom duelu iný bek Michal Roman stanovil na konečných 2:5.Zostava slovenského družstva sa v porovnaní s utorkovým súbojom proti Kanaďanom (0:5, pozn.) nezmenila, len v bránke namiesto Adam Húsku stál Matej Tomek. Zaujímavosťou stredajšieho duelu je skutočnosť, že Američania prestrieľali Slovákov 50:20 a gólmani oboch mužstiev mali úspešnosť zásahov 90 percent.Vo štvrtok má tím SR "20" voľno a v piatok na MSJ nastúpi o 19.30 h miestneho času (1.30 h SEČ už v sobotu ráno) nastúpi proti rovesníkom z Lotyšska v priamom súboji o štvrťfinálovú miestenku. Víťaz tohto duelu sa pravdepodobne vyhne sérii o záchranu medzi elitou.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade (B-skupina, Toronto)



Slovensko - USA 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Góly: 19. Fehérváry (Sádecký, Pataky), 60. Michal Roman (Andrisík, Sádecký) - 11. Laczynski (Cecconi), 17. C. White (Keller, C. Jones), 23. Thompson (Roslovic, Bellows), 29. McAvoy (Roslovic, Cecconi), 33. Terry (Kunin, Fitzgerald)

Vylúčení: 6:2 na 2 min, navyše: 56. Lešťan (SR) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia:0:0, rozhodovali: Burchell (Kan.), Sidorenko - Goľak (obaja Biel.), Suchánek (ČR),

8391 divákov



Zostavy:

Slovensko:M. Tomek - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Struška, Oško - R. Bondra, A. Ružička, Lešťan - Studenič, M. Sloboda, Miloš Roman

USA: Woll - Ahcan, McAvoy, C. Jones, Fitzgerald, Lindgren, Fox, Cecconi - J. Anderson, C. White, Keller - Bellows, Roslovic, Thompson - Kunin, Greenway, Bracco - Terry, Laczynski, Foley - Harper



Tabuľka B-skupiny:

1. USA 2 2 0 0 0 11:3 6

2. Kanada 2 2 0 0 0 10:3 6

2. Rusko 2 1 0 0 1 12:6 3

4. Slovensko 2 0 0 0 2 2:10 0

5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:15 0

V úvode stretnutia boli aktívnejší mladí hokejisti USA, v ofenzívnom snažení ich podporila aj presilovka pri vylúčení Miloša Romana. Strelecké pokusy Američanov v početnej výhode neboli úspešné. Skóre duelu otvoril v 11. min Laczynski, ktorý prekonal M. Tomeka druhou dorážkou vlastnej strely. Presilovku si potom zahrali aj Slováci a mali v nej viacero príležitostí na vyrovnanie, no početnú streľba neslávila úspech. Tím USA získal dvojgólové vedenie - po chybe slovenského výberu v defenzíve v prečíslení M. Tomekovi nedal šancu C. White. Ešte pred prvou sirénou sa zverenci trénera Bokroša dočkali premiérového presného zásahu na šampionáte, keď v početnej výhode Slováci previedli peknú kombináciu s koncovkou obrancu Fehérváryho do odkrytej bránky súpera.Druhá časť patrila Američanom. V 23. min pridal ich tretí gól Thompson, ktorý sa po spracovaní puku otočil pred M. Tomekom a pohodlne skóroval. Vzápätí C. White trafil iba konštrukciu, no v 29. min už nezaváhal McAvoy a strelou od modrej čiary upravil na 4:1 pre tím USA. O štyri minúty neskôr prišiel o puk obranca Hatala a Terry po samostatnej akcii pridal piaty gól svojho družstva.V úvode III. tretiny bol blízko k ďalšiemu gólu Američanov Keller, no podľa videorozhodcu puk z jeho hokejky neskončil v slovenskej bránke. Hokejisti USA mali naďalej prevahu, ale ich tlak nebol až tak výrazný ako v druhej dvadsaťminútovke. Slováci sa napokon dočkali aj druhého gólu v tomto súboji aj na celom turnaji, keď 36 sekúnd pred koncom tečovaný pokus beka Michala Romana skončil za brankárom Wollom.