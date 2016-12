Video: Švajčiari potrápili Švédov, z výhry sa však netešili

Autor: SITA, dnes 07:27

Švédi na juniorských MS zdolali Švajčiarov ôsmykrát v rade.

Švéd Filip Ahl reaguje po prvom góle jeho tímu na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade. Montreal, 28. decembra 2016. Foto: SITA/AP

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - streda:

MONTREAL / TORONTO 29. decembra (WebNoviny.sk) - Výber Švédska na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade v stredu potvrdil úlohu favorita a pripísal si víťazstvo. Švédi ako aj Američania majú na šampionáte zatiaľ stopercentnú bilanciu, z dvoch duelov vyťažili po šesť bodov a v predstihu už majú matematickú istotu prieniku do štvrťfinále play-off, získali ju už aj hráči domácej Kanady.V A-skupine Švajčiari držali krok so Švédmi dlhých 55 minút a zdalo sa, že duel dospeje až do predĺženia. Reprezentantom krajiny "helvétskeho kríža" sa totiž podarilo vyrovnať na 1:1 aj 2:2 a napriek výraznej streleckej prevahe hokejistov Švédska boli dlho v hre o body. V 55. min však kapitán "troch koruniek" Joel Eriksson Ek prekonal gólmana Jorena van Pottelbergha pohotovou strelou švihom z kruhu, bol to pre neho druhý presný zásah v zápase.povedal Eriksson Ek pre oficiálny web šampionátu. Gólovú poistku pridal o tri minúty neskôr delovkou Lucas Carlsson.Švédi na juniorských MS zdolali Švajčiarov ôsmykrát v rade, naposledy predtým s týmto súperom prehrali ešte v januári 2003 v skupine o udržanie 3:5. Medzitým si vo vzájomných dueloch pripísali aj triumf 11:4 - v zápase o bronz v januári 2010, čo je najvyššie víťazstvo v súbojoch o medaily v histórii šampionátov hráčov do 20 rokov.poznamenal autor druhého gólu Švajčiarov Calvin Thürkauf.