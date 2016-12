Video: Budaj nezabránil prehre, Gáborík nebodoval 7 zápasov

Autor: SITA, dnes 07:49

Robby Fabbri sa svojím prvým hetrikom v NHL rozhodujúcou mierou pričinil o víťazstvo St. Louis nad Philadelphiou.

Peter Budaj nezabránil prehre svojho tímu Los Angeles Kings v stredajšom zápase NHL vo Vancouveri 1:2. Vancouver, 28. decembra 2016. Foto: SITA/AP

NEW YORK 29. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Los Angeles Kings s Petrom Budajom v bránke a Mariánom Gáboríkom v útoku podľahli v stredajšom zápase NHL vo Vancouveri 1:2. Skóre duelu otvoril už v 3. min v presilovke švédsky útočník Canucks Loui Eriksson, v úvode druhej tretiny sa presadil jeho krajan Henrik Sedin.Odpoveď hosťujúceho zakončovateľa Tannera Pearsona v 57. min prišla neskoro a iba pripravila Ryana Millera o čisté konto. Budaj odchytal 58:48 min a zneškodnil 18 pokusov Canucks, Gáborík za 16:05 min na ľade trikrát neúspešne vystrelil a do štatistík mu pribudla jedna mínuska. Skúsený krídelník nebodoval už v siedmom dueli po sebe, zatiaľ naposledy sa presadil 10. decembra proti Ottawe, ktorej strelil svoj jediný tohtosezónny gól.Najlepší kanonier NHL Sidney Crosby opäť skóroval, náhradný brankár Marc-André Fleury predviedol v tretej tretine 19 úspešných zákrokov a úradujúci víťaz Stanleyho pohára Pittsburgh zdolal Carolinu v stredajšom zápase tesne 3:2. Penguins sú s 53 bodmi priebežne na čele súťaže. Fleury nahradil Matta Murrayho, ktorý zneškodnil 25 striel a v závere druhej tretiny sa zranil v dolnej časti tela.povedal Fleury, ktorého počas druhej prestávky čiastočne zahrial paľbou striel zranený obranca Kris Letang. Crosby sa strelecky presadil v piatom zápase za sebou a na konte má už 26 gólov v 31 vystúpeniach. So 42 bodmi sa vyrovnal lídrovi produktivity Connorovi McDavidovi.poznamenal tréner Mike Sullivan.Frederik Andersen predviedol 45 zákrokov, Mitchell Marner sa ako jediný presadil v samostatných nájazdoch a Toronto napriek premárnenému vedeniu 2:0 napokon zvíťazilo na ľade Floridy 3:2. Draftová jednotka Auston Matthews dal jedenásty gól v posledných pätnástich zápasoch, siedmykrát v tomto období - tak ako aj v stredu - otvoril skóre duelu. Odkedy Tom Rowe 28. novembra nahradil Gerarda Gallanta vo funkcii trénera, Panthers sa výsledkovo nedarí. Zo 14 stretnutí vyhrali iba štyri a v druhej tretine stredajšieho duelu navyše pre nešpecifikované zranenie odstúpil z hry najproduktívnejší hráč tímu Aleksander Barkov.Robby Fabbri sa svojím prvým hetrikom v NHL rozhodujúcou mierou pričinil o víťazstvo St. Louis nad Philadelphiou 6:3. Dvadsaťročný kanadský útočník skóroval hneď trikrát po sedemzápasovej odmlke. Stačilo mu na to necelých 14 minút na ľade a 5 streleckých pokusov. Tampa Bay zaostávala za Montrealom v 24. min 1:3, Tyler Johnson v predĺžení svojím druhým gólom v stretnutí napokon zavŕšil víťazný obrat na 4:3.potešilo obrancu Briana Boyla.zúril tréner Canadiens Michel Therrien.