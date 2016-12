Slováci už ukázali viac v útoku, Bokroš myslí na Lotyšov

Autor: SITA, dnes 10:50

Mizerná druhá tretina rozhodla o prehre Slovákov s Američanmi. Brankára Josepha Wolla iba dvakrát, kým na Mateja Tomeka smerovalo až 19 striel.

Americký obranca Caleb Jones v súboji so slovenskými hokejistami Borisom Sadeckým a Oliverom Patakym počas zápasu na MS v hokeji do 20 rokov. Toronto, 28. december 2016. Foto: Chris Young/The Canadian Press via AP

TORONTO 29. decembra (WebNoviny.sk) - Dovedna desať inkasovaných gólov od dvojice veľkých favoritov na celkový triumf Kanaďanov a Američanov, s tým slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta do 20 rokov vopred tak trochu rátali. Nie je však prehra ako prehra.Súboj proti tímu USA (2:5) v torontskom Air Canada Centre priniesol na slovenskej strane zlepšený výkon oproti vstupnému útočnému trápeniu a iba 6 strelám proti Kanade (0:5).uviedol tréner slovenského výberu Ernest Bokroš.Jeho zverenci sa po ukážkovej presilovkovej kombinácii a góle do prázdnej bránky v podaní obrancu Martina Feherváryho na konci prvej tretiny dostali súperovi na dostrel (1:2), ale tri presné zásahy v prostrednej časti hry posadili Američanov definitívne do sedla.Druhá časť priniesla veľký rozdiel aj v počte streleckých pokusov: Slováci ohrozili amerického brankára Josepha Wolla iba dvakrát, kým na Mateja Tomeka smerovalo až 19 striel (celkovo strely na bránku: 20:50). V závere zápasu prišla už len slovenská kozmetická úprava konečného výsledku na 2:5.cituje útočníka Radovana Bondru web TSN.uviedol tréner amerického tímu Bob Motzko na webe usahockey.com.uviedol americký obranca Jack Ahcan.Zatiaľ čo Američania majú so 6 bodmi z dvoch zápasov už isté štvrťfinále, Slováci sú s nulou nútení zabodovať najbližšie proti Lotyšom. Inak sa len ťažko vyhnú bojom o záchranu, keďže potom na nich čakajú v B-skupine MSJ už len silní Rusi.skonštatoval tréner SR"20" Ernest Bokroš.