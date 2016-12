Česi na MS 'dvadsiatok' po predĺžení prehrali s Dánmi

Autor: SITA, dnes 21:57

Foto: ilustračné, SITA/AP

MONTREAL 29. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Česka podľahli Dánom 2:3 po predĺžení vo štvrtok v Montreale v základnej A-skupine MS hráčov do 20 rokov v Kanade (26. decembra 2016 - 5. januára 2017).Mladíci z ČR bodovali aj v treťom zápase na turnaji, no kým v ouvertúre príjemne prekvapili víťazstvom nad obhajcami trofeje z Fínska, následne prišli nečakané prehry po predĺžení so Švajčiarmi a Dánmi.