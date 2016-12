Video: Fíni na MS podľahli aj Švédom, Kanada zvíťazila 10:2

Autor: SITA, včera 21:57, aktualizované: dnes 08:37

Kanaďan Taylor Raddysh strelil Lotyšom štyri góly a zaradil sa k velikánovi Mariovi Lemieuxovi, či Braydenovi Schennovi a Simonovi Gagnemu. Rusi na svetovom šampionáte do 20 rokov podľahli Američanom, v severskom derby sa z triumfu tešili Švédi a Dáni zaznamenali historický triumf nad Čechmi.

Kanadský útočník Pierre-Luc Dubois (18) sa snaží prekonať lotyšského brankára Mareksa Mitensa počas zápasu na MS v hokeji do 20 rokov. Toronto, 29. december 2016. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - utorok:

MONTREAL 29. decembra (WebNoviny.sk) - Fínski hokejisti prehrali aj tretíkrát v základnej A-skupine na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade a postup do štvrťfinále už nemajú vo svojich rukách. Ak v piatok Švajčiari zdolajú Dánov, obhajcovia titulu Fíni nepostúpia do štvrťfinále a zahrajú si iba o záchranu.Po prehre v severskom derby so Švédmi 1:3 potrebujú zverenci trénera Jukku Rautakorpiho na štvrťfinálovú istotu zdolať Švajčiarov v kombinácii s dánskym víťazstvom nad Švajčiarmi. Zatiaľ najväčším sklamaním šampionátu je fínska ofenzíva, iba 4 strelené góly je najmenej spomedzi všetkých účastníkov MSJ s výnimkou Slovákov (2), ktorí však odohrali o zápas menej.uviedol fínsky kapitán Olli Juolevi na webe MSJ. Švédi si triumfom nad Fínmi predčasne zabezpečili celkový triumf v A-skupine, dva góly víťazov strelil útočník Alexander Nylander a pridal aj asistenciu.uviedol švédsky útočník Lias Andersson, strelec jedného z gólov.V prvom štvrtkovom súboji A-skupiny v montrealskom Bell Centre Dáni zdolali Čechov 3:2 po predĺžení a vďaka vzájomnému zápasu ich preskočili v tabuľke na druhom mieste.O historicky prvé víťazstvo Dánska nad Českom vo štvrtom vzájomnom zápase v tejto kategórii majstrovstiev sveta sa postaral v 47. sekunde predĺženia Mathias From. Radosť 19-ročného mladíka bola o to väčšia, že to bol jeho debut na MSJ, keďže od polovice decembra bol zranený.poznamenal From na webe worldjuniors2017.com.pochválil Froma dánsky kapitán Alexander True.Slováci vo štvrtok oddychovali, ale ich piatkový súper Lotyši utŕžili debakel od Kanaďanov 2:10. Až štyri kanadské góly v torontskom Air Canada Centre zaznamenal Taylor Raddysh, ktorý pridal aj asistenciu. Kanaďania sa dostali na čelo B-skupiny o skóre pred Američanov, ktorí si poradili s Rusmi 3:2.Silvestrovský vzájomný súboj zámorských velikánov USA a Kanady rozhodne o víťazovi B-skupiny.skonštatoval kanadský hrdina Taylor Raddysh.Pred ním iba traja kanadskí hráči dokázali streliť na tejto turnajovej úrovni v jednom zápase 4 góly. Boli nimi Brayden Schenn, Simon Gagne a legendárny Mario Lemieux.triezvo doplnil 18-ročný krídeníl tímu OHL Erie Otters Raddysh.

A-SKUPINA (MONTREAL):



Dánsko - Česko 3:2 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 29. Blichfeld, 54. Krag, 61. From - 8. M. Nečas, 31. Hronek

Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0







Fínsko - Švédsko 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 17. Rasanen - 33. Andersson, 42. a 59. A. Nylander

Vylúčení: 0:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0









Tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 0 13:4 9

2. Dánsko 3 1 1 0 1 7:10 5

3. Česko 3 1 0 2 0 7:8 5

4. Švajčiarsko 2 0 1 0 1 6:7 2

5. Fínsko 3 0 0 0 3 4:8 0