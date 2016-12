Video: Tatar skóroval, Hrivík asistoval, Daňo sa zranil

Autor: SITA, dnes 08:17

Vo štvrtkových zápasoch v NHL sa predstavili deviati slovenskí hokejisti. Tomáš Tatar skóroval a stal sa treťou hviezdou zápasu. V zostave Detroitu bol aj Tomáš Jurčo. Marek Hrivík si na konto pripísal asistenciu. Z triumfu svojich tímov sa tešili aj Zdeno Chára a Richard Pánik. 'Králi' s Mariánom Gáboríkom a Petrom Budajom neuspeli u 'olejárov' a Halákovi 'ostrovania' v Minnesote. Marko Daňo sa zranil.

Útočník Detroitu Tomáš Tatar v súboji na ľade Ottawy vyrovnal na 2:2. Foto: SITA/AP

BUFFALO 30. decembra (WebNoviny.sk) - Tomáš Tatar ôsmym gólom v sezóne prispel k víťazstvu hokejistov Detroitu na ľade Ottawy 3:2 v predĺžení v rámci bohatej 12-zápasovej štvrtkovej ponuky NHL.Tatar v polovici stretnutia ukážkovo na útočnej modrej prevzal kolmicu od Henrika Zetterberga a v nájazde nedal Mikovi Condonovi šancu. Stal sa treťou hviezdou zápasu. Gól slovenského útočníka znamenal vyrovnanie na 2:2, o zavŕšenie výsledkového obratu v prospech Red Wings sa v predĺžení postaral Anthony Mantha.Hrdinom hostí bol aj brankár Jared Coreau, ktorý si aj pred zrakom svojej 92-ročnej babičky pripísal 26 zákrokov. V drese víťazov si zahral aj Tomáš Jurčo a raz vystrelil.Z deviatich slovenských hokejistov, ktorí sa predstavili vo štvrtkových zápasoch v arénach NHL, zabodoval už len Marek Hrivík.Menej vyťažený center New York Rangers asistoval pri poslednom šiestom góle hostí na ľade Arizony a prispel tak k triumfu 6:3. Hrivík v presilovej hre zachytil nepresnú rozohrávku domácich, potiahol puk do útočného pásma, našiel voľného Brandona Pirriho a ten vyzval Matta Puempela k zavŕšeniu hetriku, jeho prvého v NHL.Frustrovaný gólman Coyotes Mike Smith od hnevu rozmlátil hokejku o konštrukciu svojej bránky. To všetko sa udialo 17 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Hrivík si v dvanástom zápase v tomto súťažnom ročníku pripísal druhú asistenciu, Arizona prehrala šiesty zápas v sérii.Predčasne sa pre slovenského útočníka Marka Daňa skončil súboj jeho Winnipegu s Columbusom. V druhej tretine musel po náraze do mantinelu opustiť ľadovú plochu so zranením v dolnej časti tela, keď oficiálne odohral len 6:16 min a raz vystrelil na bránku hostí.uviedol na margo rozsahu Daňovho zranenia tréner Jets Paul Maurice. Columbius zvíťazil 5:3 a natiahol víťaznú sériu už na 14 zápasov. Ide o vyrovnanie tretej najdlhšej série víťazstiev v histórii NHL. Predtým uspeli 14-krát v rade iba Boston Bruins v sezóne 1929/1930 a Washington Capitals v ročníku 2000/2010.Rekord patrí Pittsburghu Penguins so 17 triumfami v rade zo sezóny 1992/1993.pochválil celé mužstvo útočnik Columbusu Brandon Saad.Vo štvrtok boli v akcii aj obaja slovenskí brankári, ale so svojimi tímami neuspeli. Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 35:30 min na ľade Minnesoty a po štvrtom góle v jeho sieti (20 zákrokov) ho vystriedal Jean-Francois Berube. Ani ten však nezabránil prehre 4:6, resp. 12. víťazstvu Wild v neprerušenej sérii.Oveľa lepšie si počínal Peter Budaj, ale ani jeho 32 zákrokov a úspešnosť 94,1% nestačilo Los Angeles na víťazstvo v Edmontone. Domáci triumfovali 3:1, v ich drese pre chorobu chýbal obranca Andrej Sekera, v hosťujúcom odohral Marián Gáborík 13:52 min s 2 strelami na bránku.Zo slovenských hokejistov sa tešili z víťazstva aj Richard Pánik a Zdeno Chára. Chicago s Pánikom v zostave zvíťazilo v Nashville 3:2 a Boston s Chárom uspel v Buffale 4:2. Skúsený kapitán Bruins odohral 24:18 min, zblokoval 2 strely a bol aj na trestnej lavici.