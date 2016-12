Autor: WebNoviny.sk, dnes 09:44

Hokejisti Arizony prehrali šiesty zápas za sebou, vo štvrtok podľahli 'jazdcom' z New Yorku 3:6.

Frustrovaný gólman Coyotes Mike Smith od hnevu rozmlátil hokejku o konštrukciu svojej bránky. Foto: reprofoto YouTube / HockeyVideos

ARIZONA 30. december (WebNoviny.sk) - Hráčom Arizony sa v NHL nedarí, štvrtková domáce prehra s 'jazdcami' z New Yorku bola šiestou v sérii.Pri poslednom šiestom góle hostí asistoval aj slovenský hokejista Marek Hrivík, ktorý zachytil nepresnú rozohrávku domácich, potiahol puk do útočného pásma, našiel voľného Brandona Pirriho a ten vyzval Matta Puempela k zavŕšeniu hetriku, jeho prvého v NHL.Frustrovaný gólman Coyotes Mike Smith od hnevu rozmlátil hokejku o konštrukciu svojej bránky. To všetko sa udialo 17 sekúnd pred koncom tretej tretiny.