Halák nie je viac chráneným hráčom, svieti na waiver listine

Autor: SITA, dnes 19:27

Po slovenskom brankárovi Jaroslavovi Halákovi tak môže do 24 hodín siahnuť ktorýkoľvek z tímov ligy NHL.

Slovenskému brankárovi v drese New York Islanders sa v tejto sezóne priveľmi nedarí. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 30. decembra (WebNoviny.sk) - Klub severoamerickej hokejovej NHL New York Islanders v piatok prostredníctvom svojho oficiálneho konta na twitteri informoval, že umiestnil Slováka Jaroslava Haláka na waiver listinu nechránených hráčov.Po 31-ročnom brankárovi môže do 24 hodín siahnuť ktorýkoľvek z tímov ligy; pokiaľ si dovtedy bratislavského rodáka žiaden z ostatných 29 účastníkov NHL nevyberie, poputuje na farmu v AHL do mužstva Bridgeport Sound Tigers.Halák má platný kontrakt do konca ročníka 2017/2018 s nemalým príjmom 4,5 milióna dolárov ročne. V tejto sezóne sa mu však veľmi nedarí: v 21 zápasoch, do ktorých zasiahol, dosiahol iba 6 víťazstiev s priemerom 3,23 inkasovaného gólu a 90,4-percentnou úspešnosťou zásahov. V minulosti chytal aj za Washington, St. Louis a Montreal.