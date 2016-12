Video: Švajčiari zdolali Dánov, Fíni budú hrať o záchranu

Autor: SITA, dnes 08:20

TORONTO / MONTREAL 31. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Fínska budú na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade hrať iba v baráži o udržanie.Obhajcovia titulu z predchádzajúceho šampionátu už nemajú šancu na postup do štvrťfinále, keď v doterajší troch dueloch nezískali ani bod a každý z ich štyroch konkurentov má po piatku aspoň štyri body. V minulosti sa na MSJ ešte nestalo, aby úradujúci šampión o rok neskôr bojoval iba o záchranu.Fínov do série o zotrvanie "poslal" piatkový triumf Švajčiarov nad Dánmi 5:4 po samostatných nájazdoch, pričom hráči z krajiny helvétskeho kríža prehrávali už 0:3 aj 1:4. O zotrvanie medzi elitou budú Fíni bojovať s Lotyšmi, ktorí v piatok podľahli Slovákom 2:4.Hrdinom Dánov v piatkovom súboji A-skupiny proti Švajčiarom bol brankár Kasper Krog, ktorý čelil 53 strelám súpera a po zápase si napriek prehre vyslúžil obrovský aplauz od kanadského publika.zhodnotil gólman Krog.Švajčiarsky obranca Jonas Siegenthaler sa na obrate svojho mužstva podieľal dvoma asistenciami.povedal Siegenthaler.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - výsledky - piatok:



A-skupina (Montreal):

Švajčiarsko - Dánsko 5:4 po sam nájazdoch (1:3, 2:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 18. Hischier, 27. a 44. Zehnder, 33. Eggenberger, rozhodujúci sam. nájazd Miranda - 1. True, 4. Blichfeld, 14. N. Andersen, 21. From

Vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: 5. M. Jensen (Dán.) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky 0,1 oslabenia: 0:0







Tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 0 13:4 92. Dánsko 4 1 1 1 1 11:15 63. Česko 3 1 0 2 0 7:8 54. Švajčiarsko 3 0 2 0 1 11:11 45. Fínsko 3 0 0 0 3 4:8 0