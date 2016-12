Brankár Halák v NHL dochytal, smeruje na farmu Islanders

Autor: SITA, dnes 19:06

Po Jaroslavovi Halákovi počas 24 hodín na waiver listinu nechránených hráčov nikto nesiahol.

Jaroslav Halák. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 31. decembra (WebNovinky.sk) - Pôsobenie slovenského brankára Jaroslava Haláka v tíme NHL New York Islanders sa predbežne skončilo.Deň po tom, čo umiestnili Haláka na waiver listinu nechránených hráčov , sa 31-ročný ružinovský odchovanec musel porúčať na farmu v AHL do mužstva Bridgeport Sound Tigers. Je to dôsledok toho, že po Halákovi v stanovenej lehote 24 hodín nesiahol žiadny klub NHL. Informovala o tom organizácia NY Islanders na svojej twitterovej prezentácii.Halák má platný kontrakt do konca ročníka 2017/2018 s nemalým príjmom 4,5 milióna dolárov ročne. V tejto sezóne sa mu však veľmi nedarí: v 21 zápasoch, do ktorých zasiahol, dosiahol iba 6 víťazstiev s priemerom 3,23 inkasovaného gólu a 90,4-percentnou úspešnosťou zásahov. V minulostich chytal aj za Washington, St. Louis a Montreal.